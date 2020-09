Aeronava eficientă energetic a viitorului, Flying-V, a zburat pentru prima dată. Designul aeronavei integrează cabina pasagerilor, cala de marfă și rezervoarele de combustibil în aripi, creând o formă spectaculoasă în V.

În urmă cu un an și jumătate, KLM și TU Delft au anunțat că vor proiecta Flying-V, un concept de zbor inovator, iar după teste extinse în tunele aerodinamice și la sol modelul a fost finalizat. Reprezentanții companiei KLM Royal Dutch Airlines anunță că primul zbor de test a fost un real succes.

Luna trecută, o echipă de cercetători, ingineri și un pilot de dronă de la TU Delft au călătorit la o bază aeriană din Germania pentru a efectua primul zbor de încercare.

Flying-V cuprinde o abordare cu totul diferită a designului aeronavelor, pentru susținerea unui zbor sustenabil pe distanțe lungi în viitor. Designul aeronavei integrează cabina pasagerilor, cala de marfă și rezervoarele de combustibil în aripi, creând o formă spectaculoasă în V. Conform calculelor, forma aerodinamică îmbunătățită și greutatea redusă a aeronavei vor reduce consumul de combustibil cu 20% în comparație cu cea mai avansată aeronavă de astăzi.

KLM a prezentat macheta aeronavei pentru prima dată în timpul aniversării de 100- de ani a companiei, în octombrie 2019. Mai mulți parteneri sunt acum implicați în proiect, inclusiv producătorul Airbus.

