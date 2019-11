Aer toxic în India. Autorităţile au decretat stare de urgenţă

Stare de urgenţă în India din cauza nivelului înalt de poluare. Autorităţile au dispus distribuirea a cinci milioane de măşti pentru elevii şi părinţii din capitala New Delhi, insistând să fie purtate cât mai mult. De altfel, şcolile au fost închise timp de o săptămână. Din cauza aerului extrem de toxic au fost sistate lucrările pe şantiere şi au fost interzise artificiile.



Oamenii sunt indignaţi că smogul de fum, care acoperă New Delhi se face simţit în fiecare an în lunile noiembrie şi decembrie, iar oficialii nu iau măsuri concrete pe termen lung. Cauzele problemei sunt mai multe.

În această perioadă, fermierii din statele vecine ard în jur de 23 de milioane de tone de resturi ale recoltelor, de pe o suprafaţă de 80 de mii de kilometri pătraţi. Pe de altă parte, se aprind artificii cu ocazia festivalului din Diwali şi se acumulează cantităţi enorme de emisii de la fabrici şi autovehicule.