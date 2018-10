Adunarea Națională "PDM Pentru Moldova". Formațiunea propune o nouă cale de dezvoltare a ţării

Partidul Democrat propune pentru ţară a patra cale, pe care nimeni nu a avut curajul să pornească până acum - calea pro-Moldova.

Declarația a fost făcută de liderul democraților, Vlad Plahotniuc, la Adunarea Națională „PDM pentru Moldova”, eveniment grandios desfăşurat astăzi în centrul Capitalei.

Potrivit organizatorilor, acţiunea a adunat 100 de mii de oameni, veniţi din toată ţara.



"Ne-am adunat astăzi aici pentru a merge împreună pe o nouă cale, cea de-a patra cale, pe care nimeni nu a avut curajul să pornească până acum. Este vorba despre calea pro-Moldova, pentru Moldova, calea, care duce spre moldoveni, spre rezolvarea problemelor concrete ale oamenilor, ale noastre, ale tuturor. Timp de 27 de ani, au existat trei direcții, în care politicienii din Republica Moldova au încercat să-i ducă pe moldoveni: una este calea spre Uniunea Europeană, alta este calea eurasiatică și cea de-a treia cale este calea unirii cu România. Moldovenii sunt gata și deja sunt dornici să-și făurească viitorul cu propriile mâini. Pentru aceasta, desigur, au nevoie de politicieni care să muncească mai mult pentru țară", a spus președintele PDM, Vlad Plahotniuc.



"Noi, moldovenii, chiar putem face lucruri bune. Putem face lucruri măreţe. Și facem lucruri bune! Putem avea succes în pofida tuturor piedicilor, putem reveni din situații grele și putem merge înainte fără ezitări. Lecția cea mai importantă a guvernării Partidului Democrat este că noi știm, noi vrem și putem! Partidul Democrat a înțeles foarte bine că stabilitatea este prima condiție a reușitei. Noi știm că integrarea europeană se face aici, acasă, crescând nivelul de trai al oamenilor Moldovei și făcând instituțiile noastre mai eficiente. Am lucrat mult și vom continua să lucrăm zi de zi pentru asta", a spus vicepreședintele PDM, Andrian Candu.



"Țara noastră a demonstrat că se poate ridica, ţara noastră a demonstrat că are demnitate, că poate depăși greutăți, că își poate deschide propriul drum către bunăstare. Astăzi, economia țării este în cel de-al treilea an consecutiv de creștere economică. Pensia medie, pentru prima dată după Independență, a depășit minimul de existență pentru pensionari. Nu se mai închid școli. Astăzi, în Republica Moldova, se renovează şcolile. Azi, inflația este sub control, iar cursul de schimb al monedei naționale este unul stabil. Se fac drumuri bune, se construiesc apeducte și canalizări. Toate acestea nu sunt programe pe hârtie. Aceste lucruri au devenit posibile datorită guvernării PDM pentru oameni", a spus prim-vicepreședintele PDM, Pavel Filip.



Democrații și-au exprimat regretul că unii politicieni pun interesele partidului mai presus de cele ale oamenilor.



"Îndemnăm oamenii să muncească! Îndemnă oamenii să construiască! Noi îndemnăm oamenii să coboare de pe aceste baricade și împreună să edificăm o Moldovă europeană! Eu sunt convins că toți cetățenii acestei țări, că el se cheamă moldovean, că el se numește român, că el e găgăuz, bulgar, rus sau ucrainean, ei toți doresc să trăiască într-o țară civilizată, democrată, într-o țară prosperă", a spus președintele de onoare a PDM, Dumitru Diacov.



La final, Adunarea Națională "PDM pentru Moldova" au votat un angajament prin care formațiunea și-a asumat să asigure bunăstarea și să implementeze reformele începute.



"Să fim uniți și optimiști, să fim puternici și muncitori, să fim învingători - Pentru Moldova! Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 21 octombrie 2018. Felicitări, Angajamentul a fost adoptat cu votul celor 100 de mii de cetăţeni prezenţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale", a spus deputatul PDM, Eugeniu Nichiforciuc.