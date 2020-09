Adunarea Generală a ONU îşi începe cea de a 75-a sesiune

Cea de a 75-a sesiune a Adunării Generale a ONU începe marţi, cu o săptămână înainte ca evenimentul principal - reuniunea anuală a liderilor lumii - să aibă loc în mare parte într-un format online din cauza pandemiei de coronavirus, relatează dpa.Bozkir va deţine această funcţie în mare parte ceremonială timp de un an, unul în care ONU îşi marchează cea de-a 75-a aniversare, în timp ce se confruntă cu o pandemie globală şi cu întrebări privind relevanţa sa."COVID-19 este o criză globală cu care lumea nu s-a mai confruntat de când a fost creată ONU din cenuşa celui de-Al Doilea Război Mondial", a declarat Bozkir pe site-ul ONU."Statele membre nu au avut niciodată un motiv mai convingător să lucreze îndeaproape împreună pentru binele comun", a adăugat el.El a spus că Adunarea Generală, singurul organ al ONU unde toate statele membre au drepturi egale de vot, "are un rol central de jucat".Organismul adoptă tratate şi rezoluţii, deşi acestea nu sunt constrângătoare din punct de vedere legal.Săptămâna trecută, Adunarea Generală a adoptat o rezoluţie care făcea apel la "intensificarea cooperării internaţionale şi a solidarităţii pentru a izola, a atenua şi a depăşi pandemia şi consecinţele sale".Pandemia ar urma să fie şi în centrul dezbaterii generale din săptămâna ce urmează, care de obicei începe la o săptămână după începutul oficial al sesiunii, pe 22 septembrie, scrie agerpres.ro. La această reuniune de obicei liderii lumii merg la sediul ONU din New York pentru mai bine de o săptămână de discursuri şi întâlniri. În acest an, ONU a invitat şefii de stat sau de guvern să trimită discursuri înregistrate video