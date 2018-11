Adriana Lima şi-a luat RĂMAS BUN în timpul defilării la Victoria's Secret Fashion Show. Video emoţionant cu modelul în lacrimi

Top-modelul Adriana Lima şi-a luat la revedere de la defilările pentru casa de modă Victoria's Secret, după o carieră de 20 de ani, în show-ul care a avut loc ieri seară, 8 noiembrie, la New York.

Modelul brazilian, în vârstă de 37 de ani, a lucrat 20 de ani pentru Victoria’s Secret şi a participat la 18 ediţii ale celebrei parade anuale a casei de modă.

Lima şi-a anunţat plecarea pe contul său de pe reţeaua de socializare online Instagram, unde a prezentat şi o selecţie a celor mai bune momente ale sale pe podiumul casei de modă.

Adriana Lima a mai spus că, pe viitor, se va implica în diverse proiecte pentru promovarea femeilor.

Devenită celebră ca model al casei Victoria's Secret, Lima a fost imaginea unor companii precum Maybelline, Kia Motors, dar şi pentru Super Bowl.

