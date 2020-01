Adrian Mutu, noul selecționer al echipei naţionale de tineret "Sub 21 de ani" a României

Adrian Mutu este noul selecționer al echipei naţionale de tineret "Sub 21 de ani" a României. "Briliantul" a fost prezentat oficial la o conferinţă de presă organizată la sediul Federaţiei Române de Fotbal.

Astfel, Mutu îi va succeda lui Mirel Rădoi - cel care a ajuns cu "tinerii tricolori" până în semifinalele Campionatului European din 2019, desfăşurat în Italia şi San Marino și va merge cu ei, la vară, și la Olimpiada de la Tokyo, dar deja cu titulatura "Sub-23 de ani".

"Este o onoare, o mare responsabilitate pentru mine. În primul rând, pentru că vin după Mirel Rădoi, care a făcut istorie cu Under 21. Acest lucru mă motivează şi mai mult. Cred că atunci când sunt sub presiune, reuşesc să dau ce am mai bun din mine", a spus selecţionerul România U21, Adrian Mutu.

"Mi se pare continuarea liniei Federaţiei Române de Fotbal în a promova antrenori care vin din iarbă şi care au un trecut glorios pentru naţionala României şi pentru cluburile pe care le-au reprezentat de-a lungul vremii. Nu pot să îi urez decât succes, să fie sănătos şi să ne ducă acolo unde ne-am propus, adică la Campionatul European", a afirmat directorul tehnic FRF, Mihai Stoichiţă.

Adrian Mutu, care a anunţat că secunzii săi vor fi Nicolae Grigore şi Adi Boiangiu, vrea să păstreze filosofia de joc adoptată de Rădoi.

"Nu vreau să schimb nimic din ceea ce a făcut Mirel, pentru că consider că el a făcut o treabă bună. Vreau să adaug ceva din ideile mele, am analizat, analizez şi voi analiza până în martie lucrurile care nu au mers în jocul echipei şi voi încerca să le reglez. Mă refer la atitudine, la autodisciplină, la sacrificarea în teren în momentele grele, forţa de grup", a menţionat selecţionerul România U21, Adrian Mutu.

Mutu va merge la Jocurile Olimpice, însă nu el va conduce echipa de pe banca tehnică.

"Mirel merită să fie la Tokyo. Eu voi fi în tribună, probabil. Asta depinde de Mirel. El a obţinut această calificare. Practic, acolo se duc jucătorii U23, ceea ce înseamnă că majoritatea va fi din naţionala mare", a comunicat selecţionerul România U21, Adrian Mutu.

Anterior, Mutu a antrenat prima echipă a lui FC Voluntari şi formaţia de tineret "Sub 23 de ani" a clubului Al Wahda din Emiratele Arabe Unite.

Ca fotbalist, "Briliantul" are 77 de selecţii în tricoul echipei naţionale, fiind unul din golgheter-ul all-time al acesteia, împreună cu Gheorghe Hagi, cu câte 35 de goluri. În cariera de jucător, Mutu a jucat la cluburi mari precum Internazionale Milano, AC Parma, Chelsea Londra, Juventus Torino şi Fiorentina Calcio.

În preliminariile următorului Campionat European, cel din 2021, echipa naţională de tineret a României se află pe locul 2 în grupa sa. Pe 31 martie, "tinerii tricolori" vor juca cu Danemarca, liderul unei grupe din care, pe lângă cele două, mai fac parte Finlanda, Ucraina, Irlanda de Nord și Malta.