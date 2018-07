Adrian Candu acuză socialiștii că ar face joc comun împreună cu Andrei Năstase: Vreți să-l aduceți pe cal alb în Parlament

Preşedintele parlamentui, Andrian Candu susţine că socialiştii fac joc comun împreună cu Andrei Năstase. În acest context, Andrian Candu a venit în cadrul şedinţei de astăzi a Parlamentului cu unele declaraţii:

"Eu în anul întâi la facultate am învăţat o regulă de bază care mulţi jurişti au învăţat-o şi probabil o ţin minte. O decizie, o hotărâre a instanţei de judecată este lege. Şi punct. Îmi place mie această hotărâre, nu-mi place, dar eu trebuie să o respect ca cetăţean, ca jurist, ca preşedinte al parlamentului. Eu pot să o critic, pot să o comentez, pot să fac tot felul de speculaţii şi manipulări, dar avem la ora actuală un fapt împlinit. Este o decizie a instanţei de judecată.

Am auzit foarte multe aici că aţi schimbat legislaţia pe parcursul timpului, aţi făcut atât de multe, aţi contulat justiţia sau nu aţi făcut reforme în justiţie. Dragi colegii din PLDM şi foşti colegi de coaliţie, cine a condus Ministerul Justiţiei din 2009 până în 2016? Partidul Democrat? Nu vă este ruşine? Vorbiţi de 25 de milioane de euro care nu au mai venit în Moldova, dar uitaţi să citiţi mai departe propoziţia, pentru ce perioadă? Poate este cazul să nu ne mai blamăm şi să ne asumăm o responsabilitate întreagă?

Colegi din PSRM, cine a protestat împreună cu domnul Năstase în perioada 2016 - 2015? Eu încep să cred ce spunea şi domnul Reidman în unele teorii ale conspiraţiei. Dar poate asta este o viitoare coaliţie pe care voi o creaţi? Aţi vorbit despre domnul Năstase care creşte în sondaje şi care o să vină în Parlament pe cal alb, pentru voi probabil.

Dacă e să ne gândim la o logică, haideţi să credem în argumentul logicii. Partidul Democrat şi Guvernarea şi colegii din Guvernare, care eram după o perioadă de doi ani de zile de relativ succes şi de reuşite. Cu trei zile înainte de plata primei rate din asistenţa microfinanciară, la o săptămână de la şedinţa consiliului de directori a FMI din Washington, înainte de aceste decizii, vine o decizie a instanţei de judecată care schimbă absolut tot, la iniţiativa cui? Nu concurentul electoral al Partidului Socialiştilor a depus cererea?

Da, pe cerere nu scrie invalidarea alegerilor. Este adevărat, dar pentru ce s-a depus cererea? Pentru a constata iregularităţi a concurentului electoral. Şi dacă există o iregulariate care a fost constatată de sau săvârşită de un concurent electoral, mai ales agitaţia electorală care este interzisă în ziua alegerilor, voi la ce v-aţi aşteptat, că instanţa de judecată o să închidă ochii la o încălcare a legii? Când legea spune clar, articolul 2, aliniatul 10:

În ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală. Ştiţi de ce? Deoarece, agitaţia electorală înseamnă că tu influenţezi alegătorul şi în ziua alegerilor este interzisă. Şi voi dacă aţi văzut şi aţi sesizat şi instanţa de judecată la ce v-aţi aşteptat voi? Fiindcă instanţa de judecată aplică legea şi spune în felul următor:

Instanţa de judecată în termeni de 10 zile trebuie să confirme sau să infirme alegerile. Şi că alegerile sunt declarate nule spune legea, articolul 148, dacă în cadrul operaţiunilor electorale au fost comise încălcări ale prezentului cod care au influenţat rezultatele. Adică, agitaţia electorală influenţează rezultatele e clar şi atunci instanţa de judecată ce trebuia să facă?

Eu am mari întrebări cu referire la acţiune/sancţiune şi proporţionalitatea ei, dar uitaţi-vă ce spune legea. Eu nu vin aici acum să apăr instanţa de judecată. Există instanţa de judecată, care e a treia putere în stat, există Consiliul Suprem al Magistraturii, există Curtea Supremă de Justiţie.

Dar vă întreb dacă tot să dezvolt mai departe ceea ce a spus şi domnul Reidman. Vorbim despre teoria conspiraţiei, voi aţi văzut juriştiştilor cererea de recurs făcută la Curte Supremă de Justiţie, făcută de Năstase? Cu încălcarea procedurilor nu a invocat nici o motivaţie şi Curtea Supremă de Justiţie nici nu a admis-o, că cererea nu a fost scrisă corect. Juristul Năstase pe care voi îl aduceţi pe cal alb în Parlament, fiindcă într-adevăr în baza sondajelor de opinie uitaţi-vă că a crescut.

Ce ar fi vrut Partidul Democrat politic? Ca Năstase să meargă la Primărie, să se împiedice de toată mizeria făcută de alţi colegi din coaliţie şi să rămână acolo un an de zile şi să nu aibă rezultate, să nu poată veni în campanie electorală parlamentară şi noi să-l arătăm cu degetul ce a făcut. Asta noi am fi vrut? De asta noi şi ne-am detaşat de alegerile locale, ne-am detaşat şi am zis să se lupte, să vedem. Dar aveam impresia că peste tot existau anumite înţelegeri, voi aţi protestat cu el, voi aţi făcut cerere de chemare în judecată, voi veniţi acum în plenul parlamentului cei mai "nevinovaţi".

Iată de ce, iată de ce eu am multe semne de întrebare şi la instanţa de judecată, am foarte multe semne de întrebare şi în privinţa legislaţiei.

Poate este cazul ca noi să excludem restricţia aceasta de agitaţie electorală în ziua alegerilor, fiindcă la ora actuală suntem toţi cu reţele de socializare, cu facebook, cu un odnoklassniki şi rapid facem un îndemn electoral care este foarte, foarte la limita agitaţiei electorale şi ca să nu dăm motivaţie insatnţelor de judecată în parlamentare, în sistem mixt, când vorbim despre circumscripţii electorale uninominale. Poate este cazul să excludem complet restricţia în tot ce este şi tot ceea ce înseamnă ziua alegerilor şi ziua tăcerii. Da cum folosim noi reţele de socializare în campania electorală?

Ştiţi că acum americanii fac investigaţii în privinţa alegerilor precedente, cum au influenţat facebook-ul alegerile prezidenţiale la ei. Foarte multe semne de întrebare, iată de ce la toate aceste semne de întrebare vreau răspunsuri şi vreau răspunsuri juridice calificate, profesionale venite din partea comisiei juridice.

Şi perioada nu e foarte mare de timp, că aţi întrebat în ce perioadă că vine vacanţa, iată că şi în perioada vacanţei va trebui să muncească unii, cer scuze domnul Bolea sunteţi membrul comisiei, poate o să trebuiască puţin să vă întrerupeţi vacanţa şi să muncim, fiindcă trebuie să venim în luna septembrie cu un raport, cu ceea ce s-a întâmplat, să fie analizate lucrurile, să fie evaluate şi să fie venite în faţa plenului Parlamentului cu un răspuns.

Poate este nevoie de îmbunătăţire, de perfecţionarea legislaţiei, ca lucrurile acestea să nu se mai întâmple la alegerile parlamentare. De aceea, haideţi să ne asumăm toţi, indiferent de denumirea partidului politic şi de culoare, că avem o problemă şi că aceasta trebuie rezolvată. Noi avem pe de o parte o instanţă de judecată care a dat o decizie şi avem pe de altă parte o legislaţie şi avem şi o realitate. Trăim în această realitate, urmează un pas important, alegerile parlamentare, trebuie să intrăm în ele cu certitudine, iată de ce rugămintea va fi după votarea acestei decizii, cu toată responsabilitatea comisia să se mobilizeze, vom avea expertiză din SUA, de la Comisia Europei. Vor veni să ne ajute să ne descurcăm în aceste iţe juridice, care iată unde ne-au adus.

Dar până acuma deciziile instanţei de judecată de excludere a concurentului ŞOR în campania electorală a fost bună sau rea? Nicio critică nu am auzit. Dar excluderea lui Usatîi în 2014 a fost bună sau rea? Dar anularea alegerilor locale la Comrat, dacă nu greşesc ani de zile în urmă, a fost bună sau rea?Deciziile de judecată în privinţă la acei a fost bună, că am profitat noi toţi cumva de ele, nu ne-a afectat, iar acum asta nu e bună.

Haideţi să avem consistenţă, să fim sinceri şi să fim profesionişti în ceea ce facem. Să conştientizăm că da avem o problemă toţi. Şi să suflecăm mâinecele şi să muncim", a spus preşedintele parlamentului, Andrian Candu.