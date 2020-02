Adrenalină și show pe patru roţi în Capitală. Zece amatori de senzații tari și-au demonstrat abilitățile la Expoziția de Turism 2020

Adrenalină și show pe patru roţi. De asta au avut parte vizitatorii Expoziției de Turism 2020, care se desfășoară în acest weekend în Capitală. Astfel, zece amatori de senzații tari și-au demonstrat abilitățile, însă, de această dată, la volanul unor vehicule neobișnuite. Este vorba despre mașinele volkicar, unele dintre cele mai mici, dar cu putere maximă.



Acompaniați de zgomotul specific motoarelor, piloții au parcurs un traseu restrâns. Denis Gasan este unul dintre cei care a urcat pentru prima dată la volanul unei astfel de mașini. Bărbatul spune că a investit aproximativ 400 de euro pentru a face față cursei.



”Este o mașină cu destui cai putere. Poate din afară nu știu ce arată, dar din interior îți dă niște fiori extraordinari. E ușoară, ceea cei permite să accelereze extrem de bine”, a spus Denis Gasan, pilot.



Şi Roman Borisov a fost la prima încercare, chiar dacă de ani buni participă la competițiile naționale de karting. Acesta spune că pregătirile pentru show au durat trei săptămâni.



”E o senzație foarte tare. Sunt emoții noi. E viteză. E putere. Este ceva neobișnuit. Ne-am strâns, care are un mecanic al lui, care are un motorist aparte, am investit suflet. Stăteam noaptea pe la orele 02:00 și le desfăceam pe toate”, a zis Roman Borisov, pilot.



Mai mult, unii piloți și-ar dori un traseu special pentru aceste curse.



”Pentru astfel automobile este foarte mic acest traseu. Poate şi pentru spectatori. Din păcate, acum nu avem altul."



De asemenea, în cadrul evenimentului au evoluat și două mașini obișnuite.



Zeci de oameni s-au adunat pentru a urmări prestația piloților.



”Pentru mine e interesant, fiindcă sunt pentru prima dată. Încă nu am văzut așa ceva. Foarte micuțe. Eu încă nu am văzut așa mașini. Sunt foarte puternice”.



”Întâmplător am auzit gălăgie și am venit să văd ce se întâmplă. Adrenalină și mișcare. Bravo organizatorilor”.



”- Extraordinar.

- Ce vă place cel mai mult?

- Mașinele. Iubirea către mașini. Iubirea către motoare și viteză.

- Cum vise par aceste mașini?

- Foarte faine. Puternice”.



Potrivit organizatorilor, scopul de bază este cel de a reînvia acest tip de sport, care este practicat de cinci ani pe teritoriul țării în cadrul campionatului "The one (V1) Challenge"



”Acest tip de sport este mai puțin cunoscut, fiindcă câțiva ani a fost în stare de pauză. Din 2020, îl vom reînvia. Dorim să promovăm un mod de viață sănătos”, a declarat Nicolai Carp, organizator.



Campionatul The One (V1) Challenge a fost organizat pentru prima dată în 2013, iar competiția includea șase curse.