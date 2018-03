ADRENALINĂ ŞI DRIFT PRIN OMĂT. A avut loc prima etapă a Campionatului Off-Road 2018

FOTO: i.ytimg.com

Nici zăpada nu i-a oprit pe amatorii de adrenalină să participe la prima etapă a Campionatului Național Off-Road 2018, care a avut loc la Măgdăcești, Criuleni. Organizatorii au pregătit un traseu spectaculos cu mai multe obstacole.



Printre participanții la competiție i-am întâlnit pe Iurie și Aurel Ușurelu. Atât tatăl, cât și fiul sunt pasionați de motoarele puternice. Ei participă pentru al treilea an consecutiv la campionat. Dacă până acum formau o echipă, în acest an, fiecare participă pe cont propriu.



"A fost cea mai interesantă cursă de când particip în cadrul campionatului. A fost dificilă dar și pregătirea mașinii a jucat un rol enorm de mare", a spus participantul Aurel Ușurelu.



Tatăl şi-a urmărit fiul cu sufletul la gură, mai ales că mașina acestuia s-a defectat înainte de cursă.



"Știu cu câtă trudă s-a dat etapa pentru echipajul băiatului.Pe așa un timp, de dimineață ei au reparat mașina, ceea ce practic era imposibil. Noi suntem dintr-o familie de ingineri - bunelul, tata, băiatul. Motoarele e ceva o pasiune care nu se poate reda, nu se poate compara", a spus participantul Iurie Ușurelu.



Pentru cei care au în spate ani buni de experienţă, competiţia nu le-a dat mari emoţii.



"Primul an emoții mai mari. Acum e mai te simți mai liniștit. Secretul, mașina trebuie să fie foarte gătită. Experiență foarte multă", a spus pilotul Sergiu Vozian.



În pofida timpului de afară, evenimentul a adunat sute de spectatori.



"Foarte frumos. Mi-a plăcut foarte tare."



"Zăpada, alunecă, asta e interesant."



Competiția a fost organizată cu sprijinul autorităţilor din Criuleni.



"A fost prima etapă ieri, astăzi e a doua zi. În prima etapă au participat 29 de echipaje. Eu cred că pentru fiecare bărbat este o tentă destul de interesantă.Astăzi sper să încerc și eu", a spus președintele raionului Criuleni, Veceaslav Burlacu.



Finaliştii cursei s-au ales cu diplome şi trofee.