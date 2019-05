Adrenalină şi distracție la maximum. În apropiere de satul Țareuca a fost organizat campionatul național de off-road

Adrenalină, vuiet de motoare și distracție la maximum. În apropiere de satul Țareuca, raionul Rezina, a fost organizat campionatul național de off-road. Competiția a atras aproape 50 de participanți care și-au pus vehiculele la încercare. Pentru a testa aptitudinile piloţilor şi capacităţile maşinilor, organizatorii au pregătit un teren plin de obstacole."Relieful este destul de OK în această zonă la Rezina. Avem parte și de dealuri, și de apă, și de tot. Avem parte și de o vreme frumoasă. A fost ușor. Mașina nu ne-a dat de gol.""- Azi la noi a fost prima participare. - Și cum vi s-a părut? - Traseul a fost complicat. Am mai văzut trasee, dar acesta a fost unul complicat, dar ne-am descurcat.""Traseul e complicat, dar e făcut pentru mașini off-road."Probele au fost gândite special pentru a vedea cum se descurcă piloţii."Am instalat o trambulină care am spus la băieți că nu e obligatoriu să o sari, este obligatoriu să o treci. Sunt curbe în loc. Avem și un râu, dar ei deja sunt deprinși cu noroiul", a spus organizatorul traseului, Vladimir Ursu."Să privim, să facem un frigărui și să stăm la timp frumos.""Susținem soțul. El participă în competiție astăzi. E fan al noroiului și jeepurilor.""Eu prima dată sunt aici. Un verișor m-a chemat să privim. Nici n-am știut că este așa."La competiție au venit și organizatorii etapelor de off-road din Ucraina."Îmi place că sunt mulți oameni. Locul este foarte bine ales pentru ca vizitatorii să poată vedea cursa", a spus organizatorul de competiții de off-road, Ucraina, Vitalii Covtun.Competiția a fost organizată de autoritățile locale, cu susţinerea deputatului democrat Eleonora Graur."Mi-am propus atunci când am venit cu această idee ca să facem o promovare a raionului, să arătăm locurile frumoase, să arătăm ceea ce avem frumos în raionul Rezina. Totodată, să atragem atenția asupra raionului Rezina prin promovarea a ceea ce avem frumos, anume a traseelor turistice", a spus deputatul PDM , Eleonora Graur.Competiţia s-a desfăşurat pe parcursul a două zile.