Adrenalină şi culoare într-o localitate din Germania. Sute de Moş Crăciuni s-au întrecut la un MARATON

Adrenalină şi culoare într-o localitate din Germania. Sute de persoane îmbrăcate în costume de Moş Crăciun au participat la un maraton, organizat în Michendorf. Evenimentul, o alternativă a cursei din vară, are drept scop promovarea modului sănătos de viaţă.



"În ţara noastră are loc unul dintre cele mai mari maratoane cu participanţi costumaţi în Moş Crăciun. În Paris şi în Budapesta sunt mobilizări mai ample", a spus un bărbat.



La maraton au participat persoane de toate vârstele. Acest bărbat are 85 de ani şi s-a înscris în cursă pentru a noua oară.



"Sunt un pic bătrân, dar mi-am propus să alerg şi în acest an dacă timpul va fi frumos. Dacă ar fi nins, aş fi preferat să stau acasă", a spus un bătrân.

Anul acesta, a fost organizată cea de-a 10 ediţie a competiţiei "Santa Run".