Adrenalină pe două roți. 150 concurenţi au participat la Campionatul de ciclism

Adrenalină şi emoţii la Campionatul naţional de ciclism la care au participat în jur de 150 de sportivi şi amatori din Chișinău, Bălți, Orhei, Tighina, Tiraspol și Dubăsari. Concurenţii şi-au demonstrat abilităţile în cadrul probelor organizate pe parcursul a trei zile.



De dimineaţă, ploaia a dat peste cap programul iar şoseaua alunecoasă le-a îngreunat sarcina celor care au luat startul la ultima proba a celei de a treia zi de concurs.



"Vreau să ajung în alte grupe mai mari. A doua oară particip. - Anul trecut ce rezultate ai obţinut? Al 5-lea, al 6-lea am fost. Anul acesta este mai bine, sunt mai antrenat, deja ştiu cum e."



"Noi am avut de parcurs ieri un traseu împreună cu toată echipa. De jumătate de an mă ocup cu acest sport. Nu am ocupat niciun loc până acum, dar sper poate la anul. ", a relatat Nichita Groia, ciclist amator.



Printre participanţi era şi Ilie Ştefârţă. Deşi e ţintuit într-un scaun cu rotile, tânărul practică ciclismul de aproape patru ani.



"Am rezultate în acest sport. Dar în ciclismul paralimpic încă nu am, deoarece e complicat să ajungi acolo şi e scump. În 2016 mi-am cumpărat bicicletă. Toate operaţiunile se fac cu mâna. Pedalezi cu mâinile şi întorci tot cu ele.", a declarat Ilie Ştefârţă, participant.



La final, sportivii au declarat că traseul a fost destul de greu, iar concurenţa - ridicată.



"Am fost mulţi, puternici, rezistenţi şi rapizi. Dar în general a fost distractiv. Nu pot spune că a fost, cum să zic, plictisitor. A fost o provocare serioasă."



În prima zi am luat locul întâi la categoria mea, în a doua zi am luat locul doi. Anul acesta am avut concurenţi foarte puternici, nu m-am aşteptat că voi avea astfel de rezultate în primele zile."



Campionatul Republicii Moldova de ciclism s-a desfăşurat la Orhei, iar primarul oraşului e mândru să găzduiască acest eveniment pentru al doilea an deja.

"Ne-am propus să promovăm tot ceea ce înseamnă ciclism pe teritoriul Republicii Moldova, în raionul Orhei. Ciclismul este un sport, cel puţin este ecologic şi purtător de sănătate. Ca primar, mi-aş dori ca oraşul Orhei să devină primul oraş mai verde, mai ecologic, mai pur, fără ambuteiaje.", a menționat Pavel Verejan, primarul oraşului Orhei.



Evenimentul a ajuns la cea de-a 29-a ediţie.