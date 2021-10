Adrenalină, mişcare şi multe emoţii. 300 de copii au participat la maratonul "Kids Run Day"

"Trei. Doi. Unu. Start!"Melisa a câştigat competiţia la categoria ei de vârstă. Ea spune că a muncit mult pentru acest rezultat."A fost bine. Traseul a fost un pic mai dificil, dar m-am antrenat, fratele meu m-a ajutat, el a crezut în mine, a crezut că eu voi câştiga."Cursa a fost grea pentru fiecare."A fost minunat. Am ţinut ritmul, aşa cum mi-au spus părinţii. Tatăl meu m-a urmărit de acolo."Şi Anastasia a alergat cel mai repede pe distanţa de 2000 de metri. Pentru cei mai mari, competiţia a fost mai dificilă."Sunt fericită că am reuşit. A fost foarte dificil."Şi cei care nu au ajuns primii la linia de finiş spun că s-au distrat de minune."A fost foarte bine. Nu am mai simţit aşa energie în viaţa mea. Chiar dacă nu am câştigat, sunt bucuros, pentru că aş putea să câştig anul viitor."" - A fost bine. - Te vei mai antrena? - Nu. - De ce? - Am obosit. ""A fost foarte emoţionant şi speram să câştig. - Ai dat tot ce ai putut? - Da."Părinţii au urmărit maratonul plini de emoţii."Mă mândresc cu fiul meu. El a făcut tot ce a putut şi în viitor va ajunge şi pe podium. Totul abia urmează. ""A fost foarte emoţionant, dar frumos, pentru că am avut încredere. Fata mea a mai participat şi anii trecuţi, a fost foarte bravo. "Pentru ca cei mici să nu se rătăcească, sute de voluntari le-au sărit în ajutor."Cu copiii este mai complicat, pentru că ei sunt emotivi, neastrâmpăraţi. Noi trebuie să avem grijă ca ei să nu cadă, să nu alunece, să-i încurajăm atunci când este nevoie."Organizatorii maratonului spun că au fost respecte toate măsurile de prevenite a răspândirii noului coronavirus."Noi am respectat legea, am cumpărat teste la COVID, am organizat procesul astfel încât să nu aibă acces oamenii nevaccinaţi sau fără test negativ la COVID-19. Maratonul are loc, dar este unul dintre cele mai complicate din ultimii 5 ani ", a declarat Dumitru Voloșin.Duminică, în centrul Capitalei va fi organizat Maratonul pentru maturi la care sunt aşteptaţi aproximativ 2 mii de participanţi. Prime şi Canal 3 sunt partenerii media ai evenimentului.