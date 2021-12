Adolescentul de 16 ani, lovit în cap cu un topor, se zbate între viață și moarte

Minorul din Orhei care a fost lovit cu un topor în cap se află în comă. Medicii se luptă pentru viața adolescentului de 16 ani, atacat de concubinul mamie sale. Copilul a fost internat la Spitalul Raional Orhei, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor lui de supraviețuire.

"Starea rămâne gravă, se află în stare de comă. Noi facem ceea ce este posibil, dar cum va fi decurgerea, noi nu știm."

Mama copilului a fost cea care a alertat oamenii legii şi a chemat ambulanţa. Am încercat să vorbim cu ea, dar nu am găsit-o acasă. Primarul localității unde s-a întâmplat nenorocirea susține că minorul are retard mental și face parte dintr-o familie defavorizată.

"Mama în genere este alcoolică. Din când în când are anumite accese de alcoolism. Agresorul pare așa un om mai respectabil, lucrează, numai după el se vede că și el întrebuințează alcool."

Oamenii din sat susțin că adolescentul s-a plâns de mai multe ori pe concubinul mamei sale.

"- Spunea băiatul că-l obijduia. - Dar cui îi spunea? - Chiar și mie. Spunea că îi dă cu palma. Da.. Cu cuvinte cred că. "

"Auzeam așa pe drum că deseori se certau cu băiatul."

Oamenii legii anunță că bărbatul care ar fi comis atacul a fost reţinut pentru 72 de ore şi este cercetat penal pentru tentativă de omor. Acesta riscă 15 ani de puşcărie.