ADMITERE LA REZIDENŢIAT. În acest an, sunt puse la bătaie peste 500 de locuri

Peste 500 de studenţi au posibilitatea în acest an să facă rezidenţiatul, iar majoritatea locurilor sunt la buget, anunţă Universitatea de Medicină "Nicoale Testemiţanu".

Dis-de-dimineaţă, zeci de tineri au venit să-şi depună dosarele. Ei speră că vor susţine din prima concursul la specialitatea pe care au ales-o.



"Cardiologie. Pentru că mi-a plăcut foarte mult în timpul studierii, dar şi pentru faptul că este o lipsă de medici cardiologi în oraşul nostru."



Nicu Râbac a ales specialitatea neurologie. El susţine că nu s-a decis în ce instituţie va activa după rezidenţiat, dar ştie cu siguranţă că vrea să rămână în ţară.



"Este o specialitate foarte interesantă. Are de a face foarte mult cu creierul uman, iar mie îmi place să studiez procesele care au loc acolo şi să tratez oamenii cu patologii ale sistemului nervos", a spus studentul Nicolae Râbac.



Dacă la Neurologie, Cardiologie sau Ginecologie locurile sunt completate în fiecare an, atunci la specialitatea Medicina de Urgenţă sau cea de Familie nu se grăbesc mulţi să aplice.



"Deja de câţiva ani, absolvenţii facultăţii de medicină nu depun, aşa cum am vrea noi să o facă. Este o specialitate dificilă, o specialitate care solicită mult efort, atât fizic cât şi emoţional", a spus responsabil de Comisia de admitere, Vladislav Badan.



Directorul Spitalului de Urgenţă susţine că numărul mic de rezidenţi la specialitatea Medicină de Urgenţă prin faptul că este o meserie grea, care implică mai multă responsabilitate.



"Necătând la eforturile pe care noi le depunem an de an, înmatricularea la această specialitate este foarte redusă. Spre exemplu, anul trecut din 35 de locuri care au fost rezervate pentru medicina de urgenţă, doar un singur rezident s-a înscris", a spus directorul Institutului de Medicină Urgentă, Mihai Ciocanu.

Concursul de admitere la studii de rezidenţiat se va încheia în data de 29 septembrie. Anul acesta, la Universitatea "Nicolae Testemiţeanu" au absolvit 992 de tineri, cu 25 mai mulţi decât în 2017.