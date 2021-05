Admiratorii lui Guguţă își pot vedea personajul preferat sculptat în bronz, în scuarul din sectorul Râșcani. (FOTO)

Admiratorii lui Guguţă pot fi mai aproape de personajul din povestirile lui Spiridon Vangheli datorită unei sculpturi din bronz cu înălţimea de peste un metru instalată recent în scuarul cu acelaşi nume din sectorul Râşcani.



"Tatăl lui Guguţă" a aflat de la noi că în Chişinău există un monument dedicat eroului său.



"Nu am ştiut că se face monumentul lui Guguţă. E o statuie frumoasă, îl exprimă pe Guguţă, probabil e în momentul când se gândeşte la o nouă ispravă a lui."



Lucrarea a fost realizată de sculptorul Veaceslav Jiglițchi, care a muncit trei luni la ea.



"Pe Guguţă l-am făcut cu plăcere, un băiat mic, aşa vesel. Nouă ne-a luat vreo trei săptămâni pentru ca să desenăm totul bine, să facem cu arhitectul proiectul şi după asta am făcut o schiţă mică. După asta se face sculptura cu mărimea ei naturală aşa cum e prezentată publicului."



Micuţii, dar şi părinţii lor s-au arătat încântaţi să îl întâlnească pe Guguţă în scuarul devenit de nerecunoscut.



"Poveştile acum sunt doar în internet. Oamenii trebuie să vadă că au fost asemenea eroi din poveşti, fiindcă acum toţi se uită doar la blockbustere".



"Eu cred că au făcut bine că au instalat această statuie deoarece şi cei maturi îşi amintesc de ceea ce au citit în copilărie şi copiii tot ar trebui să îl citească pe Guguţă."



"Cu cuşma lui Guguţă am crescut, deci chiar vă zic că am rămas impresionată că s-a deschis aşa ceva la noi. Am atâtea emoţii şi mi-am adus aminte şi de copilăria mea."



Amenajarea scuarului a fost realizată de Primărie şi agenţii economici din oraş şi a costat aproape patru sute de mii de lei.

Următoarea sculptură din bronz de aproximativ şapte metri va fi instalată în sectorul Centru al Capitalei şi va reprezenta "Cuşma lui Guguţă".