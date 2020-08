Administratorii piscinelor din Moldova ameninţă cu proteste

Administratorii piscinelor din Moldova, forțați să-și sisteze iar activitatea de la întîi august, se plâng că sunt discriminaţi şi ameninţă cu proteste. Unii au sfidat hotărârea Comisiei Naționalei Extraordinară de Sănătate Publică şi au anunţat că vor deschide piscinele, în pofida restricțiilor. Proprietarul piscinei din orașul Anenii Noi, Sergiu Rapcea, a postat aseară un mesaj pe facebook şi a anunţat că zona de agrement îşi continuă activitatea.



"Am îndemnat oamenii să vină la piscină. În decurs de vreo 20 de minute am fost sunat de către un poliţist de la comisariatul Anenii Noi. Peste vreo 40 de minute am fost sunat de un poliţist de la INI, care mi-a spus că la ora 12.00 va fi poliţia de la INI, şi comisariatul de la Anenii Noi aici, unde va interzice accesul oamenilor pe teritoriu."



Timp de jumătate de zi, intrarea a fost păzită de două echipaje de poliţie. La venirea echipei noastre de filmare, oamenii legii s-au făcut nevăzuţi.



"La ce concluzie aţi ajuns băieţi, se încalcă?

- Nu, nu!

- Plecaţi, da?

- Da!"



Agentul economic spune că poliţiştii l-au anunţat că eventualii clienţi nu au voie nici să stea la soare, nici la terasă. Aşa că oamenii au fost nevoiţi să se întoarcă.



"Nu eram la curent, am venit. Pentru copii am venit, că ei sărmanii vor că noi toată săptămâna la lucru, nu-i putem scoate nicăieri."



Iar unele zone de agrement din raionul Anenii Noi au fost inspectate de poliţişti înarmaţi până-n dinţi. Administratoarea altei piscine din raionul Anenii Noi e nedumerită că a fost somată să nu permită vizitatorilor să se bronzeze şi obligată să închidă terasa din incinta zonei de agrement.



"Conform legislaţiei, conform hotărârilor, terasele sunt permise, dar nouă ne-a dat de înţeles că mai bine să închidem şi terasa inclusiv, să nu permitem accesul vizitatorilor deloc. Aici şezlongurile sunt aceleaşi măsuţe, nu diferă absolut cu nimic."



În timp ce administratorii piscinelor calculează pierderi, plaja de la Vadul lui Vodă a fost astăzi supraaglomerată.



"În altă parte unde să se ducă lumea? Trebuie să vie aici să se odihnească."



"Înţeleg faptul că este perioada de pandemie, şi cumva încerc să mă protejez. Am veni cu mască, încerc să respect toate măsurile de precauţie."



De sâmbătă, întâi august, toate piscinele din ţară şi-au sistat activitatea, în urma deciziei de vineri seara a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Motivul este că bazinele și piscinele au devenit adevărate focare de COVID-19.