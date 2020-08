Administraţia prezidenţială, acuzată că a trunchiat textul Declarației de Independență. Chirtoacă va depune un demers la Procuratură

Administraţia prezidenţială este acuzată că a trunchiat textul Declarației de Independență la ceremonia oficială din data de 27 august, când Moldova a sărbătorit 29 de ani de independență. Acuzația vine din partea președintelui Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, care anunță că va depune un demers la Procuratură în acest sens. Astfel, în cadrul ceremoniei de la Președinție, în sala unde a fost votată Declarația de Independență, a fost citit un text incomplet al documentului istoric, fragmentat, fiind omise pasaje extrem de importante.



"Nu întâmplător sunt scoase lucruri care țin de limba română, de regiunea transnistreană și integritatea teritoriului nostru, și de Dumnezeu. A păstrat tot ce ține de favoarea Federației Ruse, tot ce ține de ridicarea în slăvi a Uniunii Sovietice.", a spus Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal.



La ceremonia oficială, textul Declarației de Independență a fost citit de un copil.



"Considerând actele de dezmembrare a teritoriului național ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei."



Astfel, din textul original au fost scoși anii 1775 atunci când a fost anexată Bucovina și 1812 când Rusia a ocupat Basarabia. Iar a doua jumătate a propoziției a fost omisă. De altfel, textul Declarației poate fi găsit pe pagina oficială a Președinției, iar pasajul de mai sus sună în felul următor în original: CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei, acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei.

Am transmis o scrisoare oficială în adresa Președinției în care am solicitat un comentariu la acuzațiile lui Dorin Chirtoacă. Deocamdată, nu am primit un răspuns. Potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale din decembrie 2013, Declarația de Independență reprezintă actul fondator al statului Republica Moldova. T

Totodată, documentul are valoare de text constituțional care NU poate fi modificat.