ADMINISTRARE CU SCANDAL! Peste 400 de familii dintr-un bloc din Capitală, fără lift după ce reziliat contractul cu agentul economic

foto: publika.md

Peste 400 de familii dintr-un bloc din Capitală au rămas fără lift după ce au decis să rezilieze contractul cu firma de administrare a casei. Oamenii spun că agentul economic oferea servicii de proastă calitate, iar preţurile erau exagerate. În plus, ei se tem că vor fi şi alte deconectări.



De mai bine de trei zile, locuitorii complexului locativ de pe strada Arheolog Ion Casian Suruceanu fac sport mai mult de nevoie.



"Până la etajul nouă, fiind cu copil de doi ani și însărcinată urc pe scări", a spus Valeria Tudos, locatară.



Valeria Tudos povesteşte că, atunci când a cumpărat apartamentul, a încheiat un contract individual cu o firmă care gestionează blocul.



"A fost ceva timp că am fost fără persoană, care face curat în ogradă, dar achitam pentru aceasta", a mai spus Valeria Tudos, locatară.



În situația Valeriei s-au pomenit și ceilalţi locatari.



"Serviciile sunt de proastă calitate, chiar și internetul, televiziunea, problema cu interfoanele, montarea interfoanelor", spune Constantin Golban, locatar



Locatarii au convocat o adunare generală şi au decis să rezilieze contractele cu agentul economic. Ei au creat propria asociaţie de locatari şi au ales un preşedinte.



"Am solicitat în termen de două săptămâni să îmi fie prezentate toate informațiile ce țin de administrarea complexului locativ, contracte", a menţionat Ion Muntean, președintele Asociației de Coproprietari.



De cealaltă parte, firma neagă acuzaţiile şi spune că ar fi vorba de un complot pus la cale de un grup de locatari. Mai mult, alegerea președintelui a fost atacată în instanţă.



Ulterior, după ce am filmat acest material, în scările blocului a apărut un anunţ prin care agentul economic promite că liftul va fi funcţional din data de 20 februarie.