Adio, vacanţă! Primul sunet de clopoţel va răsuna astăzi în toate şcolile din ţară

Elevii din întreaga țară încep un nou an de studiu, iar cei mai mici păşesc pentru prima dată pragul şcolii. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în clasa întâi vor învăţa în jur de 35 de mii de elevi.



Primul sunet de clopoțel va răsuna astăzi în cele aproape 1.250 de școli primare, gimnazii și licee. În acest an, Ministerul Educației a decis ca fiecare instituție de învățământ să aleagă tema de discuție pentru prima oră, dar că aceasta trebuie să fie una motivațională. De asemenea, politicienii pot participa la careurile de astăzi, însă le este recomandat să nu țină discursuri politice.



În acest an de studiu, elevii vor beneficia de patru vacanțe. Prima pauză va avea loc în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie. Vacanța cu ocazia sărbătorilor de iarnă va dura 15 zile și va avea loc între 25 decembrie şi 8 ianuarie 2020.

În luna martie, elevii vor sta acasă patru zile, iar înainte de vacanța mare, va fi cea cu ocazia sărbătorilor de Paște, din perioada 18 aprilie - 27 aprilie 2020.

Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, testarea națională pentru elevii ciclului primar se va desfășura în perioada 5 - 14 mai 2020. Absolvenții claselor a noua vor susține examenele la începutul verii, mai exact între 4 și 15 iunie 2020, iar bacalaureatul de anul viitor va fi organizat în perioada 2 - 19 iunie.