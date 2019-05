ADIO ŞCOALĂ! Mesajul ministrului Monica Babuc cu ocazia ultimului sunet de clopoţel: Să faceți cât mai multe fapte bune

În şcolile din ţară va răsuna astăzi ultimul sunet de clopoțel. Cu această ocazie, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, a venit cu un mesaj de felicitare pentru elevi, dar şi părinţi. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, oficialul le-a dorit tuturor succes.

"Dragi elevi, astăzi este o zi deosebită – ultimul sunet marchează încheierea anului școlar. Vă felicit pentru efortul academic, materializat în prețioase achiziții, abilități și atitudini, pe care vi le-ați dezvoltat în colaborare cu semenii și dascălii voștri. Am convingerea că acest an școlar a contribuit plenar la creșterea dvs. spirituală, motivându-vă să deveniți cetățeni responsabili ai Republicii Moldova, cu respect pentru sine și pentru ceilalți. Vă doresc să aveți o vacanță frumoasă alături de cei dragi, să reușiți să vă odihniți, dar și să faceți cât mai multe fapte bune și lecturi de calitate.



În mod deosebit, vreau să mă adresez absolvenților ciclurilor primar, gimnazial și liceal, cărora le urez mult succes, perseverență, încredere în forțele proprii și determinare în realizarea cu succes a propriului proiect de carieră.