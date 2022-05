ADIO ȘCOALĂ! Absolvenţii claselor liceale au trăit EMOŢII DE NEDESCRIS

După doi ani de restricţii din cauza pandemiei, elevii au avut parte de ultimul sunet ca odinioară. Pentru cei peste 336 de mii de elevi din ţară au fost organizate ceremonii solemne, unde a răsunat ultimul clopoţel pentru acest an de studii.

Emoţionaţi au fost absolvenţii claselor a XII-a de la Liceul "Constantin Negruzzi" care spun că au fost norocoşi să-şi ia adio de la şcoală la careu, nu în faţa calculatorului.

"În sfârşit s-a făcut din nou careul şi putem sărbători împreună, e o zi plăcută pentru că şi finalizăm liceul, au fost ani frumoşi", a spus o elevă.



Şi părinţii s-au bucurat că în acest an au avut posibilitatea să fie alături de copii: "Sunt nişte momente de neuitat, acum avem absolventă în ciclul gimnazial. Cât a fost pandemie părinţii nu au avut acces".



"Feciorul de clasa a noua absolvent, cu emoţii mari, e copil şi nu ştim ce drum în viaţă vom lua. Desigur că emoţiile sunt când copiii îşi iau drumul lung în viaţă. Am avut absolventă de clasa a XII-a şi fata nu a avut parte de careu şi acum mari emoţii avem".



Şi profesorii au fost entuziasmaţi de primul careu organizat ca în anii de până la pandemie:



"Desigur că am aşteptat acest careu mai ales că am şi o promoţie absolventă şi sunt bucuroasă pentru ei şi totodată mai facem şi noi o pauză de recreere".



"Au fost nişte ani plini de încercări, dar ne-am descurcat, am promovat cu brio această încercare a pandemiei şi revenim la normal încet".



Elevii cei mai mici spun că au aşteptat această zi pentru a se putea bucura de vacanţa de vară:



"Îmi văd prietenii, voi petrece mai mult timp cu familia, voi vizita mai des bunicii".



"Eu tare visez să ajung la mare. - Şi vei merge? - Da, în august".



La careu au fost premiaţi pentru curaj şi patru elevi refugiaţi din Ucraina, încadraţi în procesul de studii de la Liceul "Constantin Negruzzi".



"I-am scos în scenă le-am înmânat tabele de note pentru că pentru ei a fost un an mai neobişnuit decât pentru noi, le-am zis că le dorim succese să revină la ei în ţară iar în cazul în care nu se va putea atunci îii aşteptăm cu mare drag la noi la 1 septembrie", a declarat Viorica Bîtca, director Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi".

Pe absolvenții claselor a XII-a îi mai aşteaptă un ultim test după această festivitate. În perioada 3-21 iunie ei sunt așteptați la examenul de bacalaureat. În acest an, s-au înscris peste 18 mii de candidați.