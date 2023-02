Adio, Minister al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale. Ce mesaj a transmis Andrei Spînu în ziua când s-a mutat la Preşedinţie

Andrei Spînu şi-a schimbat adresa locului de muncă. De la Guvern, a trecut strada la Preşedinţie. Astăzi a fost numit secretar general al instituţiei prezidenţiale şi tot astăzi şi-a luat rămas bun de la foştii colegi de la Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale. Nu ştim dacă fizic, dar, cel puţin, online a făcut-o. Fostul ministru în guvernul Gavriliţa a postat un mesaj pe canalul său de Telegram în care mulţumeşte celor cu care a făcut echipă.

"În această perioadă complicată, nu aș fi reușit nimic fără implicarea fiecăruia dintre voi. Sunt mândru de echipa de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. Într-o perioadă scurtă am adus mai multă independență energetică pentru Moldova, am trecut de două ierni complicate, am construit sute de kilometri de drumuri și multe poduri, am ajutat Căile Ferate să se dezvolte, am ajutat transportatorii de mărfuri să fie liberi în Europa, am obținut roaming ca acasă cu România, am pornit sute de proiecte în sate și raioane și am făcut mai multă regulă în domeniul construcțiilor", se arată în mesajul lui Andrei Spînu.

În încheiere, fostul ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, unul dintre cei mai vizibili miniştri din Guvernul Gavriliţa, le-a urat foştilor colegi să continue să-şi facă meseria cu integritate şi dedicaţie.

"Moldova e țara noastră, e Europa", a conchis Andrei Spînu.