Adio, maestre: Reggie Young a murit

Reggie Young a murit! Vestea a picat ca un trăsnet peste fanii artistului! Reggie a fost renumitul chitarist al lui Elvis Presley, fiind mereu alături de acesta. Chitaristul a încetat din viață la vârsta de 82 de ani.

Cântărețul din Memphis și Nashville, a cărui semnatură a definit hiturile marilor artiști precumn Elvis Presley, Willie Nelson, Waylon Jennings și mulți alții, a performat chiar și în deschiderea trupei Beatles, în 1964, cu trupa Bill Black Combo.

După ce s-a mutat la Nashville în anii 1970, a devenit parte a cântăreților de sesiune de la Nashville Cats, cu care a înregistrat sute de melodii pentru vedetele de top.

Young a adăugat chitara pentru hituri celebre, precum: „Luckenbach, Texas”, de Jennings, „Pancho and Lefty” de Nelson și Merle Haggard și „Always On My Mind”, de Nelson, scrie b1.ro