ADIO, Andrei Strâmbeanu! "A plecat într-o lume mai bună...acolo unde-s frații lui de suflet și de luptă pentru idealul românesc"

Doliu pentru cultura din Republica Moldova. Renumitul poet, prozator şi dramaturg Andrei Strâmbeanu s-a stins din viaţă la 86 de ani. Vestea tristă a fost anunţată de Aliona Baroncea, directorul Ansamblului de Dansuri Populare "JOC". Într-o postare pe Facebook, ea scris că "inima lui Andrei a încetat să bată. A plecat într-o lume mai bună. Acolo unde-i Grigore Vieru, Nicolae Sulac, Mihai Dolgan, Ion Ungureanu, prietenii, colegii, frații lui de suflet și de luptă pentru idealul românesc. Vom păstra memoria vie și ne vom apleca asupra creației sale pentru a ne lumina sufletele.

Iar preşedintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, a spus că moartea lui Andrei Strâmbeanu reprezintă o mare pierdere pentru cultura națională.



"Părea să înfrunte calendarul, părea făcut parcă pentru eternitate. El de mai mult timp a fost la spital în comă. El era inconştient, în comă. A avut un accident cerebral, fiind în comă deja. Este o mare pierdere pentru cultura noastră", a menţionat Arcadie Suceveanu.



Iar criticul literar Mihai Cimpoi ne-a spus că Andrei Strâmbeanu a fost un om al adevărului, pe care l-a vociferat în perioada în care acest lucru era interzis.



"Avea obiceiul să mă sune aproape în fiecare zi, de câteva ori, ca să îmi comunice nişte impresii despre ceea ce se întâmplă. Îmi spunea că vrea să revină la o nuvelă a lui care este foarte reprezentativă "Gândacul de colorado", a precizat Mihai Cimpoi.



Pe pagina de oficială a Guvernului, premierul interimar Aureliu Ciocoi a scris că Andrei Strâmbeanu a contribuit semnificativ la literatura română și viața teatrală a Republicii Moldova. Ciocoi şi-a exprimat profund respect pentru regretatul artist, care și-a dedicat întreaga viață literaturii române și lumii teatrului. Totodată oficialul a transmis condoleanțe și compasiune familiei îndurerate.



Şi preşedintele ţării, Maia Sandu, a venit cu un necrolog. Şeful statului a exprimat sincere condoleanţe celor apropiaţi, dar şi tuturor celor care l-au cunoscut şi i-au admirat creaţia.



Andrei Strâmbeanu s-a născut în 25 august 1934, în satul Fântâna Albă, județul Bălți. În 1959, a absolvit Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" din Chișinău. A fost redactor la Editura „Cartea Moldovenească”, apoi la publicaţiile „Tinerimea Moldovei”, „Cultura”, „Nistru” şi la Studioul „Moldova-film”. În 1963, a debutat cu cartea de poezii "Fântâna albă". El a mai scris povestiri pentru copii "Aruncă-mă în cer", volumul de nuvele "Mireasa", piesele de teatru "Oltea: Mama lui Ștefan cel Mare și Sfânt", "Vin, femei şi... tot ce vrei" şi altele. Proza sa a fost tradusă în șapte limbi. În lucrările sale, regretatul artist a scris şi despre moarte, iar într-un interviu de acum doi ani a vorbit cu lacrimi în ochi despre acest subiect.



"Eu am avut o verişoară, care a murit de cancer, săraca şi au rămas doi băieţei mici. După ce ne-am întors de la cimitir un băieţel lipseşte. Noi l-am căutat prin tot satul. Şi când am ajuns pe lângă cimitir am auzit un copilaş strigând, mama hai acasă. Era un...băieţel. O dezgropa pe maică sa. Mi-a rămas în inima şi de asta am scris acest cântec, Mamă, deschide ochii", spunea Andrei Strâmbeanu.



Andrei Strâmbeanu a fost laureat al Premiului Național al Republicii Moldova și al Premiului „I. L. Caragiale” pentru dramaturgie al Academiei Române, deținător al Ordinului Republicii. A fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în perioada 1998-2001. A colaborat cu compozitorii: Mihai Dolgan, Constantin Rusnac, Eugen Doga, Valentin Dînga. Este autorul versurilor uneia dintre cele mai cunoscute piese a formației Noroc - "Primăvara".



Vineri, la ora 17:00, corpul neînsufleţit al lui Strâmbeanu va fi depus la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, iar toți cei care l-au cunoscut îşi vor putea lua rămas bun. Andrei Strâmbeanu va fi înmormântat sâmbătă. Funeraliile vor începe la ora 10:00.