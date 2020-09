Acuzații grave în adresa șefului statului. PAS susține că Igor Dodon vrea să falsifice alegerile

Acuzații grave în adresa președintelui Igor Dodon.Parlamentarul susţine că au depistat mai multe carențe în opt cereri semnate de o persoană prin care se solicită înregistrarea prealabilă a 300 de cetățeni moldoveni, care în ziua scrutinului se vor afla în Rusia. Potrivit PAS, toate sau o parte din aceste semnături au fost falsificate sau colectate de la oameni care nu au intenția de a vota peste hotare."Aceasta doamna a adus cereri de înregistrare prealabilă de parcă sunt pentru 300 de persoane care s-ar afla în Federația Rusă și care solicită deschiderea secțiilor de votare în Moscova și Sankt-Petersburg, conținutul acestor cereri denotă indicii foarte clar că aici lucrurile au fost falsificate. Această persoană în 2020 nu a ieșit din Republica Moldova.", a declarat Sergiu Litvinenco, deputat PAS."Cine strigă despre falsificare - cei care înțeleg că vor pierde. Iată, PAS înțelege că cel mai probabil va pierde aceste alegeri, cred că diferența va fi de peste 100 de mii de voturi între mine și Maia Sandu. Noi dorim ca să fie secțiile de vor și în Este, și în Vest. Și eu consider că în acest an trebuie să fie deschise mai multe secții de votare în Federația Rusă.", a menționat Igor Dodon, președintele Republicii Moldova.Am trimis și o solicitare la Comisia Electorală Centrală pentru a afla ce măsuri urmează a fi întreprinse în acest sens, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Recent, CEC a anunțat că decizia finală privind organizarea secțiilor de votare în străinătate va fi luată până în data de 26 septembrie.