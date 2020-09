Acuzaţii grave în adresa președintelui CCA. Pleşca spune că Vicol i-ar fi cerut bani pentru ca să-i fie acceptată cererea de cesionare a licenţei

Acuzaţii grave la adresa Consiliului Audiovizualului şi a preşedintelui acestei instituţii, Dragoş Vicol. Valeriu Pleşca, deţinătorul unei licenţe de radiodifuzor, susţine că Vicol, prin intermediul unor interpuşi, i-ar fi cerut bani pentru ca să-i fie acceptată cererea de cesionare a licenţei pe care o deţinea. Pleşca spune că instituția a tărăgănat aproape un an luarea unei decizii, iar în tot acest timp i s-ar fi sugerat că problema nu va fi soluţionată gratis. Declaraţiile au fost făcute în cadrul emisiunii "Zi de Zi" de la Publika TV. La rândul său, Dragoş Vicol respinge acuzaţiile.



"Mi se transmiteau semnale că dacă nu mă voi înțelege cu cineva în schimbul unei recompense, nu voi primi licența. Nu pot să dau nume, dar mi s-a spus că în spatele acestei situații s-ar afla conducătorul acestei instituţii, care poate rezolva aceste probleme... pe nume Vicol", a menționat Valeriu Pleșca.



Valeriu Pleșca a mai declarat că va depune şi un demers la Procuratura Generală: "Pregătim materiale pentru a ne adresa organelor de drept. Trebuie să investigăm toată această situație".



Am încercat să obţinem o reacţie de la preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoş Vicol, însă acesta nu a răspuns mesajelor şi apelurilor noastre. Pentru a-i oferi totuşi dreptul la replică, am mers la sediul CA. Nu l-am găsit nici acolo, însă am reuşit să vorbim cu membrul Consiliului Audiovizualului, Tatiana Buraga. Ea ne-a spus că Dragoş Vicol este, în prezent, în concediu şi a adăugat că nu cunoaşte nimic despre acest subiect, însă exclude că cineva din cadrul instituţiei ar fi cerut cândva cuiva mită.



"Eu prima dată aud de aşa ceva, adică... nu este admisibil ca să se întâmple asta. Suntem o instituţie de stat, suntem o autoritate independentă, nu poate exista aşa ceva. În rest nu am ce să comentez că nu este ce de comentat", a declarat Tatiana Buraga.



Într-un final, preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoş Vicol, a răspuns la unul dintre SMS-urile noastre în care a menţionat că declaraţia lui Valeriu Pleşca este una falsă, neavenită şi totalmente deplasată.

"În toată activitatea mea de funcţionar public nu am practicat niciodată şi nu am încurajat asemenea practici. Ba mai mult, le-am combătut cu vehemenţă şi am acţionat în strictă conformitate cu prevederile legale, fără să admit vreun fel de abuzuri sau acţiuni reprobabile. Regret nespus de mult ca domnul Pleşca încearcă să mă atragă în asemenea diatribe, utilizând instrumente oneroase, care, în opinia mea, nu fac cinste unui fost procuror, deputat şi ministru", se mai precizează în mesajul lui Dragoş Vicol.



Publika TV a trimis mai multe scrisori oficiale către instituţiile anticorupţie din ţară pentru a afla dacă ştiu ceva despre aceste acuzaţii şi dacă au de gând să se autosesizeze în urma acuzaţiilor grave făcute de Valeriu Pleşca. Deocamdată nu am primit niciun răspuns.