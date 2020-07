ACUZAŢII DURE. Şi guvernarea, şi opoziţia au criticat deciziile Consiliului Superior al Magistraturii

Deciziile de ieri ale Consiliului Superior al Magistraturii au stârnit critici dure. Atât guvernarea, cât şi opoziţia consideră că CSM a numit persoane cu o reputaţie reproșabilă la conducerea unor instanţe. Cele mai multe nemulţumiri le-a generat desemnarea Tamarei Chișca-Doneva în funcţia de vicepreşedinte al Curții Supreme de Justiție şi numirea lui Vladislav Clima la şefia Curţii de Apel Chişinău. CSM nu a comentat, deocamdată, acuzaţiile care i se aduc.



Într-o postare pe pagina sa de Facebook, prim-ministrul Ion Chicu a scris că Tamara Chișca-Doneva nu are niciun drept moral să ocupe funcţia de vicepreşedinte al CSJ. Chicu o învinovăţeşte că a luat o decizie pentru care ţara noastră a fost condamnată la CEDO.

"Nu pot înțelege cum o persoană, pentru decizia căreia Republica Moldova trebuie să plătească 70 de milioane de lei în cazul "Gemenii", poate fi numită de către CSM în fruntea Curții Supreme de Justiție. Sper foarte mult că Parlamentul nu va aproba această decizie foarte controversată", a punctat Ion Chicu.



Nemulţumit de numirile CSM-ului este şi ministrul Justiţiei, Fadei Nagacevschi.



''Unul dintre numele sonore pe care şi prim-ministrul l-a numit este doamna Tamara Chișca-Doneva asupra căreia planează suspiciuni extrem de serioase.'', a declarat Fadei Nagacevschi, ministrul Justiţiei.



Am contactat-o pentru un comentariu pe judecătoarea Tamara Chișca-Doneva, care, după ce a auzit întrebarea, a solicitat să revenim mai târziu. Ulterior, nu ne-a mai răspuns la telefon. O altă decizie criticată a CSM-ului este numirea lui Vladislav Clima în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Chişinău, el fiind unul dintre dintre cei trei magistraţi care au menținut decizia primei instanțe, prin care alegerile locale din Chişinău, din 2018, nu au fost validate. Opoziţia parlamentară crede că judecătorul nu trebuie să se regăsească în sistemul de justiţie.



''Avem promovarea oamenilor corupţi, oamenilor lipsiţi de orice fel de integritate. Eu pot să vorbesc în cunoştinţă de cauză de Vlad Clima care a invalidat decizia cu privire la alegerile din Chişinău. Acest judecător nu mai merită să se regăsească în sistemul de drept, cu atât mai puţin să fie promovat la şefia unei instanţe de apel.'', a zis Mihai Popşoi, deputat PAS.



''Am văzut actori politici care nu au făcut absolut nimic înainte ca CSM să ia decizii. Doar cu câteva minute înaite s-au lamentat, ca mai apoi să se lamenteze și mai mult după ce un torționar Clima Vladislav să fi fost ales președinte al Curții de Apel.'', a spus Andrei Năstase, președinte al Platformei DA.



Solicitat pentru o reacţie, Vladislav Clima ne-a declarat că respectă orice opinie, dar nu comentează declaraţii politice. Magistratul a mai menţionat că va reveni, ulterior, cu un comentariu.



A reacţionat la numirile de la CSM şi ambasadorul Uniunii Europene la Chişinău, Peter Michalko. Diplomatul crede că ieri CSM-ul a provocat cetăţenilor un puternic sentiment de dezamăgire. Speranțele privind o schimbare în sistemul de justiție al Republicii Moldova depind de desemnarea persoanelor cu o integritate indubitabilă în locul celor care au determinat justiția în Moldova să servească intereselor particulare, să anuleze alegerile etc. Revenirea acestora ridică îndoieli cu privire la sinceritatea declaraţiilor despre reforma justiţiei, a scris Michalko pe pagina sa de Facebook.



Ofițerul de presă al CSM, Valeria Plămădeală, ne-a spus că instituţia va reveni ulterior cu o reacţie.

