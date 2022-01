Acuzaţii dure la adresa Mariei Stoianov. Mi mulţi foşti angajaţi spun că au fost concediaţi ilegal

Acuzaţii dure la adresa fostului director al teatrului Epic de Etnografie şi Folclor "Ion Creangă", Maria Stoianov. Un grup format din mai mulţi foşti angajaţi ai instituţiei, care susţin că au fost concediaţi de către Maria Stoianov, consideră că activitatea acesteia a fost lipsită de profesionalism, că artista şi-a depăşit atribuţiile, iar pe parcursul anului în care a activat şi-a făcut favoriţi pe care îi plătea mai bine decât pe ceilalţi.



"Am fost concediată. Concedierea mea este una nefondată, dar nu despre acest subiect vreau să vorbesc astăzi. Ne-am adunat aici pentru a da replică învinuirilor care ni se aduc. Timp de un an de când dânsa a fost pusă în funcţia de director, managementul acestui teatru a fost foarte defectuos."



"A început să-i cumpere cu un salariu jumătate, pe unul, pe al doilea, pe al treilea. Să le ofere anumite facilităţi, spre exemplu, omul nu vine la lucru dar este plătit. Sunt persoane care lipsesc câte trei, patru, cinci, chiar şi zece zile într-o lună şi ei primesc acelaşi salariu ca şi cei care lucrează toată luna", a declarat interpreta de muzică populară, Angeka Ciochină.

Foştii angajaţi ai teatrului spun că sunt disperaţi şi că mizează pe ajutorul autorităţilor.



"Am toată încrederea în dumnealor şi în conducerea actuală că văd că luptă cu corupţia, să organizeze un audit ca să facă un control minuţios la teatru Ion Creangă", afirmă fostul angajat al teatrului, Ştefan Popescu.



Contactată pentru o reacţie, Maria Stoianov a negat toate acuzaţiile foştilor colegi:



"Nu eu i-am dat afară, dar este consiliu artistic al teatrului. Cum s-au dus aceste trei persoane din teatru s-a instalat ordinea. Un om care vine să măture gunoiul din instituţie şi care este dur ca să facă ordine şi ca să monteze mai multe spectacole timp de un an, nu este apreciat".



Maria Stoianov a ocupat timp de un an funcţia de director general al Teatrului Epic de Etnografie şi Folclor "Ion Creangă". Acum câteva zile, artista a fost demisă din funcţia de director printr-un ordin semnat de ministrul Culturii, Sergiu Prodan. Totodată, ministrul a desemnat un nou director interimar pentru o perioadă de două luni, în care instituţia va fi reorganizată.