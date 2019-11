"ACUM" cochetează cu PDM. Unii deputaţi ai blocului admit o eventuală cooperare cu democraţii

Se pare că loc pentru dragoste mai este! După ce, luni la rând, au respins categoric o alianţă cu fracţiunea PDM, unii deputaţi ai blocului "ACUM" şi-au mai temperat declaraţiile la adresa democraţilor. Aceştia admit că ar putea colabora pe viitor cu Partidul Democrat.

În timpul şedinţei Parlamentului, deputaţii PDM şi cei din blocul ACUM au dat semne că lupta dintre cele două forţe politice s-ar putea încheia.



"Blocul ACUM a refuzat categoric orice dialog cu Partidul Democrat. Nu exclud că poate un Guvern format de două partide proeuropene ar fi fost desigur preferabil pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, este o vorbă la noi: "Dragoste cu de-a sila nu poate fi." În ultima perioadă, am transmis nenumărate invitaţii la dialog către blocul ACUM, întrebări şi invitaţii au fost formulate chiar direct în plenul Parlamentului", a declarat preşedintele PDM, Pavel Filip.



"Domnului Filip tema pentru acasă: Faceţi reforma cu care vă lăudaţi, în partid, şi atunci... se va mai vedea!", a spus preşedintele fracţiunii PAS, Igor Grosu.



"Dacă o să vă purtaţi frumos, noi o să ne aşezăm, o să discutăm şi o să ne înţelegem cum să sprijinim împreună Guvernul acesta. Dacă Guvernul o să o ia hăisa, noi o să încercăm să-l oprim şi să-i arătăm şi mai departe" , a menţionat preşedintele fracţiunii PDM, Dumitru Diacov.



Deputatul PPDA, Iurie Reniţă, afirmă că, după ce acordul dintre ACUM şi PSRM a devenit nul, ar putea să se alieze, de această dată, cu democraţii împotriva socialiştilor.



"Ar fi o soluţie în acest moment ca blocul ACUM să facă alianţă cu PDM?

- Ba da, ar fi o soluţie, dar evident cu unele remarci.

- S-a discutat acest subiect în cadrul fracţiunii?

- Nu, eu nu am discutat. Eu am o opinie a mea separată. Cu unele excepţii, cu PD - ul, cu unele persoane care promovează valorile europene cred că am putea să discutăm şi am avea mai multă susţinere", a spus deputatul PPDA, Iurie Reniţă.



În urma alegerilor parlamentare din februarie, PDM a invitat de câteva ori blocul ACUM la negocieri, pentru a forma o majoritate parlamentară. PAS şi PPDA au ales să facă coaliţie cu PSRM şi în luna iunie au votat împreună pentru învestirea Guvernului Sandu. Povestea de dragoste dintre cele două formaţiuni s-a încheiat după cinci luni, atunci când socialiştii au depus o moţiune de cenzură împotriva Executivului şi, ulterior, au demis Cabinetul de miniştri.