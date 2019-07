Actriţa şi interpreta americană Jennifer Lopez îşi sărbătoreşte ziua de naştere. Vezi câţi ani implineşte

Actriţa şi interpreta americană Jennifer Lopez îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere. La 50 de ani, frumoasa artistă rămâne la fel de activă şi de senzuală ca în anii '90, când şi-a început cariera.

Jennifer Lopez a visat să fie artistă încât din copilărie, astfel că a început să cânte de o vârstă fragedă şi a jucat în mai multe filme. A devenit cunoscută în 1997, odată cu lansarea filmului "Selena".

La sfârşitul anilor '90, Jennifer a lansat primul său album muzical, intitulat "On the 6". Pentru acesta, artista a obținut discul de platină.

A urmat un duet cu Marc Anthony, "No me ames", care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy și un premiu Billboard Latin Music Awards.



În ceea ce priveşte viaţa personală, artista a fost căsătorită de trei ori, iar în luna martie a acestui an s-a logodit cu fostul jucător profesionist de baseball Alex Rodrigues. Din mariajul cu Mark Anthony are doi gemeni, un băiat şi o fetiţă, de 11 ani.