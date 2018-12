Actriţa Penny Marshall, prima femeie care a câştigat peste 100 de milioane de dolari cu un film, a murit la 75 de ani

Actriţa şi regizoarea Penny Marshall, prima femeie care a câştigat peste 100 de milioane de dolari cu un film, a murit luni în Los Angeles la vârsta de 75 de ani, a informat agentul său marţi, citat de AFP.

Celebră în lumea anglo-saxonă pentru rolul său din serialul "Laverne & Shirley" din anii '70, Penny a decedat din cauza unor complicaţii apărute în urma diabetului de care suferea, a indicat comunicatul acestuia, scrie agerpres.ro.

"Atunci când Penny a regizat filmul 'Big' (1988) cu Tom Hanks, ea a devenit prima femeie din istorie care a realizat o peliculă cu încasări care au depăşit 100 de milioane de dolari", se afirmă în comunicatul citat, care aminteşte totodată că regizoarea a reeditat acest succes patru ani mai târziu cu "A League of Their Own", un film despre începuturile ligii feminine de baseball din Statele Unite.

Penny Marshall a regizat filme din distribuţia cărora au făcut parte vedete ca Geena Davis şi Madonna, Robert De Niro şi Robin Williams ("The Awakening", 1990), Whoopi Goldberg ("Jumpin 'Jack Flash", 1986), Denzel Washington şi Whitney Houston. Ea a fost, totodată, cea care i-a oferit lui Mark Wahlberg primul său rol.

În anii '70, Penny Marshall a fost căsătorită cu regizorul Rob Reiner, care a adoptat-o pe fiica sa din prima căsătorie, Tracy Reiner.