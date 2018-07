Actriţa Kaley Cuoco s-a căsătorit cu fiul unui miliardar. Cine este alesul

Kaley Cuoco se află la cea de-a două căsătorie după ce a divorţat de jucătorul de tenis Ryan Sweeting în septembrie 2015.Actriţa s-a logodit cu, în California, pe 30 noiembrie, chiar de ziua ei, când a împlinit 32 de ani. Cei doi şi-au început relaţia în martie 2016, scrie Agerpres.ro Karl Cook este şi jocheu profesionist. El a învăţat călăria de la vârsta de 8 ani şi a câştigat câteva premii la competiţii ecvestre, printre care primul loc la SmartPak Grand Prix şi la UltrOz Jumper. Actriţa este şi ea pasionată de cai, învăţând să călărească de la vârsta de 15 ani.Mama lui Karl Cook, Signe Ostby, este cofondator al Wisconsin School of Business's Center For Brand and Product Management şi a lansat şi un startup software în 1982. Tatăl lui Karl, Scott Cook, a pus bazele firmei de software Intuit în 1983 şi are o avere estimată la 3,1 miliarde de dolari, avere al cărui unic moştenitor este Karl.