Actriţa Jennifer Aniston revine în televiziune

Atunci când artista americană s-a angajat să apară în acest nou show TV, ce prezintă concurenţa acerbă dintre emisiunile matinale ale posturilor TV din Statele Unite şi care va fi difuzat de viitoarea platformă de streaming a grupului Apple, totul părea să fie destul de simplu.La scurt timp după aceea, a apărut mişcarea #MeToo şi Jennifer Aniston - la fel ca restul lumii - a văzut cum scandalurile de agresiune şi hărţuire sexuală din universul cinematografiei şi al televiziunii deveneau tot mai numeroase, scrie agerpres.ro "După apariţia #MeToo, discuţia s-a schimbat radical - şi noi am ţinut cont de acest lucru", a dezvăluit Jennifer Aniston, protagonistă în "The Morning Show", unul dintre cele nouă seriale ce vor fi disponibile pe platforma Apple TV+, care va fi lansată pe 1 noiembrie."Am reflectat îndelung la tonul pe care urma să îl adoptăm. Voiam ceva brut, onest, vulnerabil şi dezordonat", a explicat vedeta americană, care este şi producător executiv al noului serial, alături de Reese Witherspoon."Este imposibil să vorbeşti despre emisiuni TV matinale fără a aborda subiectul #MeToo, ar fi fost puţin cam neglijent", a precizat producătoarea Kerry Ehrin.Rezultatul: o imersiune agitată, umoristică şi, uneori, uluitor de întunecată în culisele unui show matinal TV fictiv din New York.Prezentând evenimente ce reamintesc numeroasele scandaluri asociate acestei mişcări prin care femeile din lumea întreagă au început să denunţe cazuri de agresiune şi hărţuire sexuală, primul episod al noului serial conţine o secvenţă în care Jennifer Aniston anunţă într-o ediţie difuzată în direct concedierea coprezentatorului masculin al emisiunii, interpretat de Steve Carell, în urma unor acuzaţii multiple şi anonime.În interiorul postului TV începe imediat un veritabil război pentru putere, iar angajaţii doresc să afle identitatea celui care îl va înlocui pe fostul prezentator, dar şi identităţile jurnaliştilor şi ale cadrelor de conducere care erau la curent cu faptele acestuia.O serie impresionantă de emisiuni viitoare, produse, regizate sau care îi au ca protagonişti pe mai mulţi artişti celebri de la Hollywood, precum Steven Spielberg, Alfonso Cuaron, Samuel L. Jackson şi Will Ferrell, sunt în curs de realizare şi vor fi distribuite de Apple TV+.