Actriţa Hilary Duff a devenit din nou mamă după ce a născut o fetiţă

, scrie agerpres.ro. Vedeta americană, în vârstă de 31 de ani, fosta protagonistă a serialului "Lizzie McGuire", a născut o fetiţă, Banks Violet Blair, pe 25 octombrie şi a confirmat această informaţie prin intermediul unui mesaj pe care l-a publicat luni pe Instagram.Hilary Duff are şi un fiu, Luca Cruz, în vârstă de şase ani, care provine din relaţia ei cu jucătorul de hochei Mike Comrie, cu care a fost căsătorită în perioada 2010 - 2016.Actualul partener de viaţă al actriţei americane, Matthew Koma, în vârstă de 31 de ani, este un cântăreţ, compozitor şi DJ american.Hilary Duff a devenit celebră încă din adolescenţă, după ce a apărut într-un serial TV produs de Disney, intitulat "Lizzie McGuire", difuzat între anii 2001 şi 2004, dar şi într-un lungmetraj inspirat din această producţie de televiziune.În anii care au urmat, Hilary Duff s-a remarcat în filme precum "Agent Cody Banks", "A Cinderella Story" şi "Cheaper By The Dozen" şi în serialul TV "Younger".În plus faţă de cariera ei de actriţă, vedeta americană a avut succes şi în muzică, remarcându-se în calitate de cântăreaţă şi compozitoare. Discurile sale s-au vândut în aproximativ 15 milioane de copii pe plan mondial.