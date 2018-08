Actriţa Charlotte Rae a murit. Suferea de cancer osos

Actriţa Charlotte Rae, cunoscută publicului american din sitcom-uri ca "Diff'rent Strokes" şi "The Facts of Life", a murit la vârsta de 92 de ani în Los Angeles, a confirmat familia sa duminică în presa americană, preluată de DPA.Artista suferea de cancer osos de un an.Între anii 1978 şi 1980, Rae a interpretat rolul îndrăgitei menajere Edna Garrett în "Diff'rent Strokes" şi a continuat să dea viaţă acestui personaj în spin-off-ul "Facts of Life", a cărui acţiune se petrecea de această dată într-o şcoală de fete elitistă. Sitcomul, din a cărui distribuţie făcea parte şi George Clooney, a rulat până în 1988.Potrivit relatărilor apărute în presă, Leonardo DiCaprio şi Jessica Beil iau în considerare ideea de a readuce acest serial din nou în atenţia publicului, în calitate de producători, scrie antena3.ro Rae a apărut ulterior în roluri de star invitat în seriale precum "ER" şi "King of Queens".