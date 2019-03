Actrița britanică Keira Knightley, depistată cu oboseală cronică

Pe Keira Knightley o putem vedea din 15 martie în drama The Aftermath. Cu această ocazie, actrița britanică a oferit un interviu despre familie și carieră, scrie realitatea.net.

Knightley, de 33 de ani, își amintește că la scurt timp după ce a născut-o pe Edie, acum de 3 anișori, în 2015, a început să lucreze la filmul World War II cu Alexander Skarsgard. Vedeta a dezvăluit că din cauza nopților nedormite, mergea la filmări foarte obosită.

"Cel mai ciudat lucru atunci când joci este că privarea de somn te face mai emotivă", a declarat Keira Knightley pentru Entertainment Tonight. "Poți plânge mai ușor. Te simți de parcă ai vrea să plângi mereu, deci m-am descurcat cu asta, este minunat. Mulțumesc, copilă", a adăugat actrița.

Apoi a râs: „Pungile de sub ochi sunt ceva mai mari dar în afară de asta, plânsul e bun”.

Actriţa a dezvăluit într-un interviu că a avut probleme psihice la vârsta de 22 de ani şi că a fost diagnosticată cu sindrom de stres post-traumatic (PTSD) atunci când a început să devină celebră. De aceea, a fost nevoită să îşi ia un an de pauză după ce a jucat în filmele „Pirates of the Caribbean” şi „Love Actually”. Ea a povestit că lipsa ei de formare profesională a făcut-o să se concentreze pe negativism. "Practic mă simţeam fără valoare".

Situaţia a continuat chiar şi după ce a primit nominalizarea la Oscar pentru „cea mai bună actriţă” pentru performanţa din Mândrie și prejudecată, în 2006. Tot în 2006, actriţa a fost votată cea mai sexy femeie din lume şi a semnat un contract cu Chanel.

În 2007, Knightley a jucat împreună cu James McAvoy în filmul „Remuşcare”, pelicula primind şase nominalizări la premiile Oscar.