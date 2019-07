Actriţa Anne Hathaway este însărcinată cu al doilea copil

Actriţa Anne Hathaway (36 de ani) cunoscută din filme precum „Les Misérables“ şi „Diavolul se îmbracă de la Prada“, este însărcinată cu al doilea copil.



Anne Hathaway a anunţat că este însărcinată pentru a doua oară, prin intermediul unei postări pe Instagram, scrie adevarul.ro

Actriţa a publicat un selfie alb - negru, făcut în oglindă, în care se observă burtica de gravidă.

„Nu este pentru un film...#2. Lăsând glumele deoparte, pentru orice persoană care trece prin infertilitate şi iadul conceperii, vreau să aflaţi că nu a fost uşor cu niciuna dintre sarcinile mele“, a scris actriţa alături de fotografie.

Anne Hathaway şi Adam Shulman, care s-au căsătorit în septembrie 2012, mai au un copil, pe Jonathan Rosebanks, născut în martie 2016.



Actriţa americană a devenit cunoscută pe plan internaţional cu rolul interpretat în filmul „Prinţesa Îndărătnică/Princess Diary“ (2001) şi continuarea acestei comedii romantice, lansată pe marile ecrane în 2004. S-a remarcat apoi în roluri dramatice, precum cele din „Experienţe extreme/Havoc“ (2005) şi „Brokeback Mountain - O iubire secretă“ (2005), însă a revenit la comediile romantice, jucând în „Diavolul se îmbracă de la Prada/The Devil Wears Prada“(2006), „Jane/Becoming Jane“ (2007) şi „Dragoste şi alte dependenţe/Love and Other Drugs“ (2010). A impresionat cu rolul atipic din „Rachel se mărită/Rachel Getting Married“ (2008), pentru care a fost nominalizată la Oscar şi la Globul de Aur, şi s-a revanşat în 2013, câştigând ambele trofee, cu rolul din „Mizerabilii/ Les Misérables“.

A făcut alte roluri importante în filme precum „Alice în Ţara Minunilor/Alice in Wonderland“, „Cavalerul negru: Legenda renaşte/The Dark Knight Rises“ şi „Interstellar: Călătorind prin univers“. A apărut şi în drama „The Last Thing He Wanted“, produsă de Netflix.