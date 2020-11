Actriţa americană Megan Fox a depus actele prin care solicită divorţul de soţul ei, actorul Brian Austin Green

Cei doi actori americani, care şi-au anunţat despărţirea în luna mai, au împreună trei fii: Journey, în vârstă de patru ani, Bodhi, în vârstă de şase ani, şi Noah, în vârstă de opt ani. Brian Austin Green mai are un fiu, în vârstă de 18 ani, cu fosta lui logodnică, Vanessa Marcil.Potrivit unor înregistrări judiciare, Megan Fox a fost prima care a depus actele de divorţ în instanţă, iar gestul ei a fost urmat de o acţiune similară iniţiată de Brian Austin Green pe 25 noiembrie. În primăvara acestui an, actorul american, devenit celebru cu rolul David Silver din serialul TV "Beverly Hills 90210", a dezvăluit într-un podcast că el şi soţia lui au decis să se despartă.Megan Fox şi Brian Austin Green s-au cunoscut în 2004 şi s-au căsătorit în 2010.Megan Fox a mai depus o dată actele de divorţ, în 2015, însă cei doi parteneri de cuplu s-au împăcat şi au renunţat la divorţ, iar actriţa l-a născut la scurt timp după aceea pe cel de-al treilea fiu al cuplului, Journey, în august 2016.După despărţirea de soţul ei, Megan Fox a început o relaţie cu rapperul Machine Gun Kelly, în vârstă de 30 de ani, al cărui nume real este Colson Baker. Cei doi au dezvăluit într-un podcast difuzat în iulie 2020 că s-au cunoscut în luna martie în timpul filmărilor de la "Midnight In The Switchgrass".Machine Gun Kelly are şi el o fiică în vârstă de 11 ani, Casie, dintr-o relaţie anterioară.Actriţa Megan Fox şi rapperul Machine Gun Kelly şi-au oficializat relaţia în urmă cu câteva zile, când au apărut pentru prima dată împreună în public la gala American Music Awards, care a avut loc duminică.