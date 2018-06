Actrița americană, Kate Upton, desemnată cea mai sexy femeie de pe planetă

Actrița și fotomodelul american Kate Upton, cunoscută pentru aparițiile sale în Sports Illustrated Swimsuit Issue, a fost desemnată cea mai sexy femeie de pe planetă. Topul a fost realizat de faimoasa revistă pentru bărbați Maxim.

„Bomba sexy cu păr blond”, în vârstă de 26 de ani, a fost votată drept cea mai frumoasă femeie din lume în 2018 datorită „formelor și zâmbetului ei dulce”, notează publicația americană.

Trupul zvelt și bustul generos i-au determinat pe bărbați s-o voteze, iar editorii prestigioase reviste care a alcătuit topul s-au grăsit s-o numească urmașa lui Marilyn Monroe. Kate Upton apare, potrivit tradiției, pe coperta următoarei ediții. „Această poziție – locul 1 în top – o văd ca pe o mică răsplată pentru toată munca asiduă pe care am depus-o până acum”, a mărturisit Kate Upton pentru Maxim.

Revista Maxim alcătuiește anul Top 100 cea mai sexy femeie din lume din anul 2000. Printre deținătoarele acestui titlul amintim pe Jessica Alba, Christina Aguilera, Katy Perry și Taylor Swift. Eva Longoria a câștigat acest titlul de două ori. Anul trecut, locul 1 a fost ocupat de Hailey Baldwin, a spus tabu.ro.