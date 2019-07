Actriţa americană Kaley Cuoco va juca în serialul de acţiune 'The Flight Attendant

Bazat pe romanul omonim al lui Chris Bohjalian, serialul ''The Flight Attendant'' prezintă povestea unei stewardese care are probleme cu consumul de alcool, iar după o noapte beţie în Dubai, se trezeşte a doua zi alături de un cadavru fără să-şi amintească nimic din ceea ce s-a întâmplat.Kaley Cuoco va fi protagonista acestui serial la care va colabora şi ca producător executiv alături de Greg Berlanti. Serialul va fi difuzat de noul serviciu de ''streaming'' pe care îl pregăteşte WarnerMedia.Warner Bros. Television este compania producătoare a ''The Big Bang Theory'', serial difuzat de CBS şi încheiat în luna mai după 12 ani de difuzare, care a avut un uriaş succes de public în întreaga lume, scrie agerpres.ro ''The Big Bang Theory'', care prezinta povestea unui grup de oameni de ştiinţă cu o inteligenţă sclipitoare, dar neadaptaţi social, a avut-o în centrul său pe Kaley Cuoco, care interpretează unul dintre puţinele personaje feminine din acest grup de tineri excentrici.În afară de Cuoco, ''The Big Bang Theory'' a lansat carierele altor actori precum Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik şi, mai ales, Jim Parsons, care pentru interpretarea sa magistrală a originalului Sheldon Cooper a câştigat un Glob de Aur şi patru premii Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie."Este cea mai bună distribuţie din lume. Mă simt onorată să mă aflu aici şi că am făcut parte din această experienţă", a declarat Kaley Cuoco, în 2014, când, înconjurată de colegii săi din ''The Big Bang Theory'', şi-a inaugurat steaua pe celebrul Walk of Fame din Hollywood.