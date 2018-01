Actrița americană Julia Louis-Dreyfus a anunțat că a încheiat ședințele de chimioterapie

Actriţa americană Julia Louis-Dreyfus, cunoscută pentru rolurile interpretate în serialele de comedie "Seinfeld" şi "Veep", a anunţat prin intermediul unui mesaj publicat pe contul ei de Instagram că a încheiat cu succes şedinţele de chimioterapie pe care le-a urmat după ce a fost diagnosticată cu cancer mamar în luna septembrie. scrie digi24.ro.

Artista, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit în septembrie 2017 că a fost diagnosticată cu cancer mamar. După un tratament îndelungat, vedeta americană a anunţat joi seară că a terminat şedinţele de chimioterapie şi speră că boala nu va recidiva.



Pentru a sărbători acest moment, cei doi fii ai actriţei - Henry, în vârstă de 25 de ani, şi Charlie, în vârstă de 20 de ani - au înregistrat un scurt videoclip în timpul căruia dansează şi mimează versurile cântecului "Beat It", interpretat de legendarul Michael Jackson. Julia Louis-Dreyfus a distribuit această înregistrare video pe contul ei de pe reţeaua de socializare Instagram.



"Băieţii mei frumoşi au făcut acest clip pentru mine, astăzi, ultima mea zi de chimioterapie. E minunat, nu-i aşa? Nu-i aşa că sunt drăguţi?", a scris actriţa în mesajul care însoţeşte acea înregistrare video.

Actriţa a dezvăluit diagnosticul ei de cancer în septembrie tot prin intermediul unui mesaj publicat pe Instagram. Cu acea ocazie, ea şi-a îndemnat fanii să o ajute în lupta pentru eradicarea "tuturor cancerelor" şi pentru "a face din asigurarea medicală universală o realitate".

"Una din opt femei este diagnosticată cu cancer mamar. Astăzi, eu sunt una dintre ele. Vestea bună este că eu beneficiez de cel mai glorios grup de sprijin şi de o familie şi prieteni iubitori, dar şi de o asigurare medicală fantastică, graţie sindicatului în care sunt înscrisă. Vestea proastă este că nu toate femeile sunt atât de norocoase. Haideţi să luptăm împotriva tuturor cancerelor şi să facem din asigurarea medicală universală o realitate", a scris vedeta americană în acel mesaj.



În octombrie, Julia Louis-Dreyfus a dezvăluit că a finalizat a doua sesiune de chimioterapie şi le-a spus fanilor că nu glumeşte atunci când vine vorba să lupte împotriva acestei boli.



Cu acea ocazie, vedeta a publicat pe reţelele de socializare o fotografie care o prezintă cu o mustaţă desenată cu creionul. Fotografia a fost însoţită de un mesaj ce a inclus câteva versuri mobilizatoare din cântecul "Roar" interpretat de Katy Perry.



Julia Louis-Dreyfus, născută pe 13 ianuarie 1961, este o actriţă americană de comedie care s-a remarcat în emisiunea de satiră "Saturday Night Live". A devenit celebră graţie rolurilor interpretate în serialele de televiziune "Seinfeld", "The New Adventures of Old Christine" şi "Veep". De-a lungul anilor, a câştigat numeroase trofee prestigioase, inclusiv 11 premii Primetime Emmy (opt pentru interpretare şi trei pentru producţie), un Glob de Aur şi şapte premii decernate de Screen Actors Guild. Are o stea care îi este dedicată pe Walk of Fame din Hollywood începând din 2010, iar în anul 2016 a fost inclusă pe lista celor mai influente 100 de persoane din lume întocmită de revista Time.