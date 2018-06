Actrița americană Jane Fonda va fi distinsă cu un premiu onorific la Festivalul Lumiere 2018

scrie agerpres.ro. Jane Fonda este a doua actriţă care primeşte această distincţie, după Catherine Deneuve în 2016, şi se alătură astfel unei liste de celebrităţi din care mai fac parte Clint Eastwood (2009), Quentin Tarantino (2013), Pedro Almodóvar (2014) sau Wong Kar-wai (2017).Actriţa, care este şi producătoare, a mărturisit că este o mare onoare pentru ea să fie distinsă cu acest premiu, care îi va fi înmânat la 19 octombrie.Jane Fonda, 80 de ani, "a strălucit pe firmamentul de la Hollywood fără să renunţe vreodată la convingerile sale", a declarat preşedintele juriului condus de Thierry Frémaux, care este totodată şi delegat general al Festivalului de la Cannes.Într-un comunicat, organizatorii au reamintit cariera îndelungată a lui Jane Fonda, actriţă care a lucrat sub bagheta regizorală a lui Sidney Pollack, Arthur Penn, René Clément sau Roger Vadim.O carieră care i-a adus două premii Oscar, pentru ''Klute'' în 1972 şi ''Coming Home'' în 1979, presărată de filme memorabile precum ''Julia'', ''On golden pont'' sau ''The China Syndrome''.Festivalul Lumiere 2018 se va desfăşura în perioada 13 - 21 octombrie şi va include proiecţii, expoziţii şi întâlniri cu profesionişti din domeniu. Anul acesta, festivalul o va avea ca invitată pe reputata actriţă norvegiană Liv Ullmann şi include în program o retrospectivă dedicată regizorului francez Henri Decoin.