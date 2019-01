Actriţa americană Angelina Jolie va juca într-un nou thriller

Actriţa americană Angelina Jolie va interpreta rolul principal într-un nou thriller, intitulat "Those Who Wish Me Dead", ce va fi regizat de cineastul Taylor Sheridan pe baza unui scenariu propriu, scrie agerpres.ro.



Filmul va fi produs de Bron Studios şi Film Rites, iar compania Creative Wealth Media va finanţa proiectul.



Taylor Sheridan va scrie scenariul acestui lungmetraj pe baza romanului omonim publicat în 2014 de Michael Koryta. Acţiunea peliculei spune povestea unui adolescent de 14 ani care asistă la o crimă, primeşte o identitate falsă şi intră într-un program de antrenament în sălbăticie pentru adolescenţi cu probleme de comportament, în timp ce autorii acelei crime masacrează pe oricine le stă în drum, într-o căutare minuţioasă a tânărului martor.



Nu sunt cunoscute informaţii despre rolul pe care îl va interpreta Angelina Jolie. Intriga filmului se desfăşoară pe fundalul unui incendiu de vegetaţie în pădurile din statul american Montana.



Producătorii intenţionează să înceapă filmările în luna mai, după ce Taylor Sheridan va finaliza cel de-al doilea sezon al serialului "Yellowstone", cu Kevin Costner în rolul principal.



Taylor Sheridan a primit în 2017 o nominalizare la Oscar cu scenariul original al filmului "Hell or High Water". A devenit cunoscut în 2015 în calitate de scenarist al lungmetrajului "Sicario" şi a semnat scenariul unei continuări a acestuia, "Sicario: Day of the Soldado" (2018).

A scris şi regizat "Wind River" (2017) , pentru care a fost nominalizat la premiul Sindicatului regizorilor americani (DGA) la categoria "cel mai bun regizor debutant".



Angelina Jolie, premiată în anul 2000 cu Oscarul pentru rol secundar graţie evoluţiei sale din filmul "Girl, Interrupted", are în palmares o altă nominalizare la Oscar, primită în 2009 pentru rolul principal interpretat în filmul "Changeling", dar şi un Oscar onorific, primit în 2014 pentru acţiunile sale umanitare.

Vedeta americană a putut fi văzută ultima oară pe marile ecrane în filmul "By the Sea", regizat de ea în 2015, în care a jucat alături de cel de-al treilea soţ al ei, actorul Brad Pitt. Angelina Jolie interpretează rolul principal şi în "Maleficent II", care va avea premiera pe 29 mai 2020.