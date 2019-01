Actriţa americană Angelina Jolie revine pe marile ecrane. Ce rol va avea

Actriţa americană Angelina Jolie revine pe marile ecrane, având rolul principal într-o adaptare a romanului "Those Who Wish Me Dead" (2014), scris de Michael Koryta. Lungmetrajul va fi regizat de Taylor Sheridan, conform contactmusic.com.

Romanul prezintă povestea unui adolescent de 14 ani pe nume Jace Wilson, care asistă la o crimă violentă şi primeşte o nouă identitate, fiind inclus într-un program pentru tineri cu probleme, scrie descopera.ro

Taylor Sheridan, regizorul viitorului film, este nominalizat la premiile Oscar pentru "Hell or High Water". Va fi produs de Bron Studios şi de Steven Zaillian şi Garrett Basch prin Film Rites.

Cel mai recent film în care a jucat Angelina Jolie este "By the Sea", lansat în 2015, pe care l-a regizat şi în care a apărut şi viitorul ei fost soţ, Brad Pitt.

În 2016, şi-a împrumutat vocea pentru personajul Tigress din animaţia "Kung Fu Panda 3".

În prezent, actriţa, în vârstă de 43 de ani lucrează la "Maleficent 2", cu premiera pe marile ecrane anul viitor. "Maleficent", produs de studiourile Disney, este un film de acţiune care spune povestea clasică "Frumoasa din Pădurea adormită" din punctul de vedere al personajului negativ - interpretat de Angelina Jolie.

Angelina Jolie a fost premiată cu Oscar în 2000, pentru rolul secundar din "Tinereţe furată/ Girl, Interrupted". Actriţa a mai fost nominalizată la premiile Academiei de film americane în 2009, pentru partitura din "Schimbul/ Changeling", regizat de Clint Eastwood. Angelina Jolie a devenit celebră graţie rolului principal din franciza "Lara Croft", jucând apoi în multe filme care au devenit celebre, precum "Domnul şi doamna Smith", "Speranţa moare ultima/ A Mighty Heart", "Gia", "Dispari în 60 de secunde", "Alexandru", "Beowulf", "Wanted", "Kung Fu Panda" şi "Maleficent".

Angelina Joile a debutat ca regizor în 2011, cu lungmetrajul "In the Land of Blood and Honey", nominalizat la Globurile de Aur. Al doilea lungmetraj regizat de aceasta, "De neînvins/ Unbroken", a fost inclus pe prestigioasa listă a celor mai bune 10 pelicule ale anului 2014 întocmită de Institutul de Film American (American Film Institute/ AFI). Actriţa americană a mai regizat "By the Sea" (2015) şi "First They Killed My Father" (2017), nominalizat la Globurile de Aur şi BAFTA.