Actorul şi cântăreţul Kris Kristofferson a anunţat că se retrage

Actorul, cântăreţul şi compozitorul de muzică country Kris Kristofferson s-a retras discret din turnee după mai mult de 50 de ani în industria muzicii, relatează news.ro.

Informaţia a venit după ce cântăreţul piesei "Me and Bobby McGee" a susţinut un concert la Outlaw Country Cruise în Caraibe, în ianuarie 2020.

Pe măsură ce anul trecut pandemia de coronavirus a închis localurile de muzică live, decizia lui Kristofferson a venit natural, a spus managerul Tamara Saviano pentru Variety.

"Kris îmbătrâneşte. Are 84 de ani. Nu a fost o veste aşa de mare pentru noi", a spus ea.

Anunţul a venit într-un comunicat care precizează că un nou management al artistului îi va reprezenta interesele, alături de fiul lui John, după ce Kristofferson "s-a retras oficial în 2020".

Kristofferson a devenit celebru în anii 1970 în Nashville şi a scris melodii clasice precum "Help Me Make it Through the Night" şi "For the Good Times".

Ca actor a câştigat un Glob de Aur pentru rolul principal din "A Star is Born" din 1976, în care a jucat cu Barbra Streisand.

Kristofferson a început să se confrunte cu pierderi de memorie la mijlocul anilor 1970, cu care soţia sa a spus în 2016 că a fost diagnosticat ca urmare a maladiei Lyme.