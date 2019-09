Actorul rus, condamnat la închisoare după participarea la protestele de la Moscova, eliberat

Actorul rus Pavel Ustinov a fost eliberat din închisoare, după ce a fost reţinut pentru că ar fi lovit un poliţist în timpul protestelor de la Moscova. În şedinţa de astăzi, judecătorul de caz a anunţat că măsura arestului preventiv este înlocuită cu plasarea sub control judiciar şi interdicţia de a părăsi ţara. Instanţa se va reuni în data de 26 septembrie pentru a dezbate acest caz.

"Consider că decizia care a fost luată este una motivată, corectă şi reală. Nu există motive pentru ca Pavel Ustinov să fie reţinut în timpul aflării sub control judiciar", a declarat Anatolii Kucerin, avocatul lui Pavel Ustinov.



La procesul de judecată de azi a participat şi mama actorului.



"Consider că această victorie este a oricăruia dintre noi. Mulţumesc tuturor celor care au participat la apărarea fiului meu Pavel Ustinov, celor care îl consideră într-adevăr nevinovat", a spus Tatiana Ustinova, mama lui Pavel Ustinov.



Pavel Ustinov a fost condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare. Procurorii însă au cerut să fie plasat după gratii pentru o perioadă de şase ani, după ce a participat la protestele din Moscova din ultimele luni. Artistul pledează nevinovat.

Ieri, în capitala Moscovei s-au adunat peste o mie de oameni în faţa sediului administraţiei liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, şi au condamnat reţinerea protestatarilor. Printre cei care au pichetat s-au aflat regizori, actori, profesori, dar și preoţi. Aceştia s-au arătat indignaţi de faptul că justiţia rusă refuză să publice înregistrarea cu momentul arestării lui Ustinov în care se poate vedea cum un poliţist îi luxează umărul, iar alţi oameni ai legii îl lovesc cu bastoanele.



"Suntem aici să dăm dovadă de solidaritate cu toţi reţinuţii şi condamnaţii pe nedrept, printre care şi Pavel Ustinov."



"Este unicul loc în care ar trebui să mă aflu azi. Cred că este un haos absolut, o aberaţie. Reacţia autorităţilor este absolut neadecvată la acţiunile oamenilor", a zis Mariya Zykova, actriţă.



"Nu este corect să trimiţi la închisoare oameni nevinovaţi, fără dovezi, mai ales în aşa mod."



În total, peste 1300 de oameni au fost reţinuţi la Moscova, după protestele masive, în urma cărora oamenii au cerut organizarea alegerilor locale libere.

Codul penal al Federaţiei Ruse prevede pedepse de până la 15 ani de închisoare pentru organizatorii revoltelor în masă, până la opt ani privare de libertate pentru cei care participă la asemenea acţiuni şi până la doi ani pentru cei care îndeamnă la proteste.