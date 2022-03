Actorul Orlando Bloom a venit în Republica Moldova să sprijine copiii ucraineni refugiați (FOTO)

Celebrul actor britanic Orlando Bloom a venit la Chișinău. În condițiile situației extrem de dificile din Ucraina, pentru a-și exprima solidaritatea cu cetățenii care au fost nevoiți să-și părăsească casele și să se refugieze din calea războiului, Orlando Bloom s-a alăturat campaniei UNICEF de sprijin a copiilor ucraineni refugiați în Republica Moldova.

Despre vizita sa la Chișinău, actorul a anunțat pe pagina sa de Instagram. Mesajul lui Orlando Bloom este însoțit de o serie de fotografii în care celebritatea apare alături de copiii refugiați.

„De la începutul războiului din Ucraina, practic în fiecare secundă un copil devine refugiat. Sunt în Moldova cu UNICEF să susțin familiile care au fost forțate să lase tot pentru a găsi un loc sigur”, se arată în mesajul actorului pe Instagram.

Orlando Bloom este un actor englez, cunoscut mai ales pentru rolul lui Legolas în trilogiile The Lord of the Rings and The Hobbit ale lui Peter Jackson , Will Turner în saga Piraților din Caraibe și pentru rolul prințului Paris în filmul Troia.