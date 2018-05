Actorul Morgan Freeman a fost acuzat de mai multe femei de hărțuire și comportament inadecvat

Morgan Freeman a fost acuzat de mai multe femei de hărțuire și comportament inadecvat. Reporterii CNN au vorbit cu opt persoane care au declarat că actorul premiat cu Oscar a făcut comentarii care le-a pus în situații deranjante sau chiar le-a atins inadecvat, scrie libertatea.ro.

O tânără asistentă de producție a povestit că a crezut că și-a găsit jobul visurilor în vara anului 2015 când a început să lucreze la "Going In Style", o comedie cu Morgan Freeman, Michael Caine și Alan Arkin. Dar la scurt timp după începerea filmărilor a fost supusă hărțuirii continue de către Freeman. Acesta o atingea în feluri nepotrivite și făcea comentarii cu privire la felul în care se îmbrăca aproape zilnic.

Ea a povestit un incident în care Morgan Freeman "a încercat să-mi ridice fusta și m-a întrebat dacă purtam lenjerie intimă". Nu a reușit să îi ridice fusta deoarece tânăra s-a tot ferit, iar la un moment dat a intervenit Alan Arkin care i-a spus colegului său de platou să se oprească. ”Morgan s-a speriat și nu știa ce să spună”, a mai povestit tânăra pentru CNN.

Presupusul comportament inadecvat al actorului nu s-a limitat la acel film. Și alte femei cu care a lucrat de-a lungul timpului au povestit cum au fost hărțuite. O femeie care a fost membru senior al personalului de producție al filmului "Now You See Me" în 2012, a declarat pentru CNN că Freeman le-a hărțuit sexual pe ea și pe asistenta sa cu mai multe ocazii făcând comentarii nepotrivite cu privire la corpurile lor.

În total, 16 persoane au vorbit cu CNN despre Freeman ca parte a acestei investigației CNN, opt dintre acestea spunând că au fost victime ale hărțuirii și ale unui comportament neadecvat. De asemenea, opt persoane au spus că au fost martori la presupusul comportament al celebrului actor. Aceste 16 persoane au descris un model de comportament inadecvat al lui Freeman pe platourile de filmare.

Reporterii au vorbit cu zeci de persoane care au lucrat pentru sau cu Morgan Freeman iar printre aceștia au fost și unii care l-au lăudat spunând că nu au văzut niciodată un comportament îndoielnic sau că era un profesionist desăvârșit pe platou și la birou.

CNN a încercat să obțină o poziție din partea lui Freeman sau a reprezentanților săi, dar nu au primit nici un răspuns la mesajele transmie.

În vârstă de 80 de ani, Morgan Freeman care a primit anul acesta premiul SAG pentru întreaga carieră, este una dintre cele mai mari vedete ale Hollywood-ului, cu o carieră de film care se întinde pe aproape cinci decenii. Rolurile sale din filme precum "Driving Miss Daisy" și "Shawshank Redemption" de la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990 l-au transformat într-un star. A câștigat un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru "Million Dollar Baby" în 2004 și a avut alte patru nominalizări la Oscar. Și vocea sa este celebră după ce a fost povestitorul în unele documentare celebre precum “The Long Way Home” și “March of the Penguins”.