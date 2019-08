Actorul Jackie Chan ia partea Chinei pe subiectul crizei din Hong Kong

După zece săptămâni de manifestări la Hong Kong contra executivului pro-Beijing, mai multe staruri, precum Jackie Chan şi Tony Leung Ka-fai ("L'Amant", de Jean-Jacques Annaud), şi-au arătat susţinerea pentru China, scrie libertatea.ro

„Recent, au avut loc evenimente la Hong Kong care au întristat şi deprimat oamenii”, a spus actorul într-un interviu acordat CCTV. „Pe de-o parte vreau să-mi exprim patriotismul meu cel mai sincer atât ca membru al comunităţii din Hong Kong, dar şi în calitate de chinez şi purtător al drapelului naţional”, a declarat el. „Hong Kong este locul în care m-am născut şi pământul natal. China este ţara mea. Îmi iubesc ţara.

Sper cu adevărat că Hong Kong să îşi găsească rapid liniştea”. Născut în 1954, la Hong Kong, actorul este fiu de cetăţeni chinezi care au fost nevoiţi să fugă în timpul Războiului civil chinez.

Star al cinematografiei de acţiune la Hong Kong în anii ’70 – ’90, înainte de a-şi încerca norocul la Hollywood, Jackie Chan s-a apropiat în ultimii ani de guvernarea chineză. El a realizat „1911”, un film pentru a comemora a 100-a aniversare a Revoluţiei chineze din 1911.

El a apărut şi în „The Founding of a Republic”, o celebrare a fondării Republicii Populare China în 1949. În 2017, el a participat la un film de propagandă intitulat „The Glory and the Dream”. În acest documentar, el celebrează „visul chinez”, acest concept al unei Chine renăscute promovat de preşedintele Xi Jinping.

„Nu contează ceea ce faceţi. Din moment ce vă respectaţi ţara, societatea, naţiunea şi familia, voi ne ajutaţi să realizăm visul chinez”, declara el.